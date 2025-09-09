握手会にたった1人来てくれたファン、ドランクドラゴン塚地が賞賛「これはできないわ」
お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅（53歳）が、9月8日に放送されたトーク番組「激レアさんを連れてきた。」（テレビ朝日系）に出演。SKE48・相川暖花（21歳）の握手会にたった1人来てくれた推しの存在について、「これはできないわ」と賞賛した。
SKE48・チームSのリーダーである相川暖花が番組のゲストとして登場し、長くアイドルをやっているが、独自路線を突き進んだため、握手会にファンが1人も並んでくれない状況があったというエピソードを話す。
地獄のような状況の中、たった1人、相川のファンである男性が仙台から駆けつけてくれ、1200円の握手券CDを60枚購入し、相川が疲れないように1度握手を終えると自主的に5分の休憩時間を設けてくれたとの話を紹介。
これに元モーニング娘。の後藤真希は「スーパーヒーロー。（天使の）輪っかが見える」と賞賛、アイドル好きで知られるドランクドラゴン・塚地武雅も「これはできないわ……俺、これから（いぎなり東北産の）特典会なんですよ。5分空けよう」と語った。
