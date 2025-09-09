スズキが「10年先を見据えた技術戦略 2025｣を発表　「人々の移動に関わる社会課題の解決」にも積極的に対応

「Right x Light MobileTech」として価値提供を目指す

スズキは2025年9月9日、「10年先を見据えた技術戦略 2025｣を発表しました。

この新戦略は、コーポレートスローガン「By Your Side」のもと、環境・エネルギー問題への対応に加え、人々の移動に関わる社会課題の解決にも積極的に取り組む内容となっています。

スズキが「10年先を見据えた技術戦略 2025｣を発表

【画像】まもなく登場？ スズキの「新型コンパクトSUV」です！（30枚以上）

スズキは2025年9月9日、「10年先を見据えた技術戦略 2025｣を発表。この新戦略は、コーポレートスローガン「By Your Side」のもと、環境・エネルギー問題への対応に加え、人々の移動に関わる社会課題の解決にも積極的に取り組む内容となっています。

スズキは2025年 2 月、新中期経営計画を発表。「チームスズキは生活に密着したインフラモビリティ」を目指す姿として掲げ、コーポレートスローガン「By Your Side」を設定しています。

今回の技術戦略2025 では、従来の環境・エネルギー問題への対応に加え、人々の移動に関わる社会課題にも、スズキの技術で積極的に取り組みます。

生活に密着したインフラモビリティ企業として、従来の行動理念「現場・現物・現実（3現主義）」に加え、「原理・原則（2原）」を取り入れた「3現・2原」を新たに掲げ、地球に寄り添う技術哲学で「エネルギー極少化」、ヒトに寄り添う技術で「本質価値極大化」を実現し、「Right x Light MobileTech（ライトライト モビルテック）」として、顧客に寄り添う価値をご提供していくとしています。

今回発表された技術戦略の、主な取り組み内容は下記の通りです。

安全で軽量なプラットフォームである「HEARTECT（ハーテクト）」を更に進化させ、軽量化技術によるエネルギーの極少化に取り組む中、昨年掲げた「100kgの軽量化」という目標に対し、過去モデルの研究と二輪・四輪の部門を超えた活動により約80kgの軽量化を達成できる目処が立ったとしています。

今後も、性能を担保しながら「丁度いい」全体最適を行い、目標達成に向けて開発を進めます。

効率の良いICE（Internal Combustion Engine）、CNF（Carbon Neutral Fuel）技術も追求していきます。

昨年発表した「スーパーエネチャージ」を、車体の軽さを活かしたハイブリッドシステムとして先行開発しており、掲げていた目標性能を達成できる見込みだと言います。

また、これまでのエンジン開発で培った、高速燃焼、低フリクション技術に磨きをかけ、その技術を横展開した高効率エンジンの新開発を進めています。

カーボンニュートラル燃料車について、インドでは二輪車の「GIXXER SF 250 FFV」（FFV：Flexible Fuel Vehicle、フレックス燃料車）の量産を今年1月に開始し、四輪車では各モデルのE20燃料への対応を実施。四輪車も FFV対応エンジン搭載モデルを年度内に投入できるよう開発を進めていきます。

電動化の分野では、小さく効率が良い電動ユニット、小さく軽い電池など、スズキの行動理念の1つである「小・少・軽・短・美」を体現し、エネルギーを極少化した電動車開発を進めています。

スズキ初のバッテリーEV（BEV） 新型「eヴィターラ」はその第一弾であり、EV としての先進性や SUVの力強さを兼ね備え、航続距離もしっかり確保したバッテリーリーンなBEVです。

二輪車では、インドで発表した「eアクセス」も同様に、バッテリーリーンなちょうどいいEVスクーターとして各国で投入を予定しています。

SDVについてはどのように考えているのでしょうか。「SDVライト」はスズキの顧客に「丁度いい」高性能電装品の実現手段です。新型「eヴィターラ」からこの考え方を適用し、BセグメントSUVに対し“丁度いい”とスズキが考える機能を搭載。今後も、各モデルに適した機能を厳選、価値ある電装品が搭載されます。

スズキは、リサイクルや再利用を前提にした分解しやすい製品設計を行うだけではなく、軽量化設計の「Sライトプロジェクト」と連携した樹脂部品の減量や、リサイクルを促進する材料統合、分解不要なモノマテリアル化を進行中。また再生プラスチックの活用技術も進化しており、順次製品に導入されます。

カーボンニュートラルに向けた施策もより積極的に進めていくようです。



ライダー以外全てスズキ社員で構成したチームでレースに挑む「チームスズキCNチャレンジ」では、昨年に引き続き鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦。

ニュートラル社会の実現に向けた「エネルギー極少化」を技術哲学とした技術開発と同時に、社員の挑戦する意欲を高め、強いチームワークを生んでいると言います。

マシンは、タイヤ、オイル、カウル、ブレーキを始めとした部品にサステナブルな材料を採用し、100％サステナブル燃料を使用して挑戦。今後もレースを通して環境負荷低減の可能性をはじめとしたサステナビリティへの取り組みを推進するとしています。

スズキが長年注力するバイオガス事業も見逃せません。今年７月にはスズキのバイオガス事業が、国際連合工業開発機関（UNIDO）の公募した産業協力プログラムに採択され、現在建設中のバイオガス・プラントは 2025 年より順次稼働を開始します。

供給されるバイオガスは、インド乗用車市場の約2割を占めるCNG車の燃料として使用可能であり、温室効果ガスの排出抑制にも貢献。

また、この事業はエネルギー自給率の向上や、新たな雇用創出に加え、牛糞の買い取りや牛糞から作る有機肥料を通じて農村の所得や生活水準、生産性の向上にもつながり、様々なメリットをもたらします。

そして「スズキ・スマートファクトリー」は製造領域におけるカーボンニュートラル社会の実現に向けたプロジェクトです。

デジタル技術を活用して操業を見える化し、品質と生産性を向上させることで製造のエネルギー極少化を推進。今年６月に稼働を開始した湖西工場の新塗装工場では、この取り組みにより使用エネルギーを大幅に削減しています。

このような取り組みが、今後どのような製品やサービスに反映されていくのか楽しみです。