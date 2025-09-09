ホンダ新型「S2000」!? ロングノーズ×“プレリュード顔”が超カッコイイ！ 待望の復活モデル大胆予想CG登場

新型S2000!?

本田技研工業の創立50周年記念企画として1998年に発表され、翌年の1999年4月に発売された「S2000」は、ホンダ「S800」以来のFRレイアウトのオープン2シータースポーツモデルとして、2009年秋に生産が終了した後も高い人気を誇るモデルとなっています。

そのため、終売以降も度々復活のウワサが聞かれるモデルでもありますが、今回インスタグラムなどでバーチャルチューナーとして活動している「theottle」氏が、新型S2000のレンダリングを作成し公開しました。

【画像】超カッコいい！ ホンダ「新型S2000CG」を画像で見る（88枚）

氏によると、2026年に新型プレリュードのハイブリッドパワートレインと四輪駆動システムを採用した新型S2000が登場するという非公式なウワサがあるということで、それにマッチしたものとなっています。

ロングノーズがカッコイイ！［Photo：Theo throttle］

そのため、オリジナルのS2000が持っているロングノーズなスタイルやFRレイアウトを感じさせる全体的なフォルムはそのままに、プレリュードが持つ特徴的でシャープなヘッドライトや一文字のテールランプなどを違和感なく収めています。

ドアハンドルもプレリュードのポップアップ式のフラッシュアウターハンドルとなっており、フロントフェンダー下部のエアダクトなども相まって、かなり空力特性は高そうな印象。

さらにフロントにはプレリュードに純正アクセサリーとして用意されているフロントロアスカートも備わり、アルミホイールも同じくアクセサリーとして設定されるMS-051が装着されており、プレリュード感がかなり強くなっていました。

この辺りは製作者も感じているのか、化粧プレートやリアバンパーに備わる車名は「Prester（プレスター）」となっており、S2000というよりはプレリュードのロードスターモデルというイメージに仕上がっています。

確かにS2000と聞くとどうしてもピュアスポーツモデルを連想してしまいます。プレリュードのハイブリッドパワートレインを流用するのであれば、優雅なオープンエアモータリングを楽しめるモデルに仕上がっていた方がイメージに近いので、異なる車名とした方がいいと判断したのかもしれません。

いずれにしても現在、国産の軽自動車を除く普通車クラスのオープンカーはマツダ「ロードスター」とレクサス「LC500コンバーチブル」しか存在していませんので、この2車種の間を埋めるモデルとしてプレリュードベースのオープンモデルが登場したら話題を集めることは間違いなさそうです。