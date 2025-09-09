【フレームアームズ・ガール レティシア Azurite Ver.】 2026年2月 発売予定 価格：5,720円

コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール レティシア Azurite Ver.」を2026年2月に発売する。価格は5,720円。

本商品は同社のオリジナルロボットコンテンツ「フレームアームズ」のスピンオフシリーズ「フレームアームズ・ガール」最新作。柳瀬敬之氏デザインによるメカデザインを島田フミカネ氏が美少女化したイラストをもとに立体化され、「レティシア」のカラーの幅を広げた商品となっている。

白肌と紫色と黒色カラーとなっており、胸部は、発売済みの「フレームアームズ・ガール レティシア」と同じ通常サイズに加え、大サイズのものが付属する。

表情パーツは通常のレティシアからアップデートをおこなった「正面向き舌出し顔」、「正面向き笑顔」、「左向き八重歯顔」の3種。

前髪は新規造形の「左わけ前髪」と「ジョイント付き左わけ前髪」の選択式、イノセンティアと同じ「前髪」も付属する。後ろ髪は新規造形の「ひとつ結び髪の毛」「シングルシニヨン髪の毛」とイノセンティアと同じ「短髪髪の毛」がついてくる。

ハンドパーツは既存の5種類の手首に加え、新規造形6種類の「ハート手」「サムズアップ手」「ピース手」「指さし手」「銃支え手」「敬礼手」が付属。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると限定特典として「特別カラー髪パーツ＆タンポ無し顔パーツ」が付いてくる。

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ＆タンポ無し顔パーツ」

