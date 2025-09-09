最強のヒエッヒエはこれだ!! 防災にも◎【ロゴス】の折り畳みクーラーボックスをAmazonで今すぐゲット！
アウトドアをキンッキンに冷やせ!! 防災にも◎【ロゴス】の折り畳みクーラーボックスを今すぐAmazonでチェック！
【LOGOS(ロゴス)】クーラーバッグ ハイパー氷点下クーラー は、簡単に折り畳めて取り回しバツグンなクーラーボックスだ。アウトドアに欠かせないのはもちろん、防災にも役立つ優れもの。
350ml缶が16本、もしくはペットボトル500mlが12本と、氷点下パックが入る容量。なんと実験ではアイスクリームを13時間にわたり保存できた。
氷点下パック専用クーラーだが、もちろん一般保冷剤も使用できる。
折り畳めば超薄型コンパクトなので、持ち歩きにも困らない。
外部の衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造に、表面は太陽光を反射するメタルシルバーカラーなので、炎天下ではまさに最強。重宝すること間違いなしのアイテム。
