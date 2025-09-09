イモトアヤコ、ベランダ栽培のバジルを使った手料理を披露 キッチンで昼食作りする姿に反響「美味しそう〜」「料理上手い」
1児の母でタレントのイモトアヤコ（39）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「丁寧な生活と言いますかね、憧れまして」と話し、ベランダで育てたバジルを使い、昼食作りに挑戦する様子を公開した。
【動画】「美味しそう〜」「料理上手い」ベランダのバジルを収穫し、キッチンで料理するイモトアヤコ
最近、ベランダでバジルとミントを育てているイモト。この日の動画では、その場でバジルを収穫し、ジェノベーゼソースパスタ作りに挑んだ。
ベランダでバジルを摘む様子からキッチンで調理する一連の作業を紹介。バジル、にんにく、松子、粉チーズ、オリーブオイル、塩を材料に作ったジェノベーゼソースには、グルテンフリーのパスタをあわせた。
パスタのほか、鶏肉だしのわかめスープもさっと手作りし、昼ごはんが完成。実食する様子も披露し、ナレーションで「おいしかったぁ〜！ニンニクもね、かなりガツンと効きまして、うまかったですね」と満足げに味の感想を伝えた。
ファンからは「美味しそう〜バジル育ててみたいです！」「イモトさん、料理上手い」「野菜が出来る楽しみわかります」「青じそのジェノベーゼ風も美味しいですよ！」などのコメントが寄せられている。
イモトは2019年11月、日本テレビ系バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』のディレクターを務める石崎史郎氏と結婚。22年1月に第1子長男（3）の出産を報告した。
