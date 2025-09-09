瀬戸環奈、Jカップのグラビアに衝撃 ファン大興奮「温泉のやつですね」「お色気全開」
“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が9日、自身のXを更新し、昔のグラビア写真を投稿した。
【写真】すげぇ…外でJカップ見せる瀬戸環奈
瀬戸はXで「おはよう 今日も一緒に頑張ろうっ！！！いつのグラビアかわかるかな〜」と胸元が丸見えの写真を公開。
太もももチラリと見せた一枚にファンは「温泉逃避行の未使用カットですね。朝からKindle片っ端から見返してしまいました」「温泉のやつですね」「今日もお色気全開に輝いて下さい」などと反応している。
瀬戸は身長170センチのスラリとしたスタイルに加え、圧倒的な存在感を誇るJカップのボディで、多くのファンを魅了。性別や世代を問わず支持を集めており、「1000年に1人の逸材」として注目されている。
