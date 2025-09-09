ATEEZ、アジア・オーストラリアツアー開催決定 ジャカルタ、クアラルンプール、マカオは初
韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）が、2026年にアジア・オーストラリアツアーを開催することを発表した。
【ソロカット】各メンバー2枚ずつ！個性を放つATEEZ
所属事務所のKQ ENTERTAINMENTは、8日午後6時に公式SNSを通じ、『ATEEZ WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] ASIA, AUSTRALIA』のポスターを公開し、公演を開催することを発表。ATEEZは2026年1月24日に台北、31日にジャカルタ、2月22日にシンガポール、3月3日にメルボルン、6日にシドニー、14日にマニラ、22日にクアラルンプール、28日にマカオ、4月4日にバンコクで公演を開催する。ジャカルタ、クアラルンプール、マカオの3都市でデビュー以来、初めてコンサートを開催する。
また、ATEEZは2019年にデビューから約4ヶ月で開催した初のワールドツアー『The Expedition Tour』でオーストラリアのメルボルンとシドニーを訪問したことがある。数多くのアルバムとツアー公演を通じて、グローバルでの影響力をさらに拡張させ“ワールドクラス”の座まで上り詰めたATEEZは6年7ヶ月ぶりに2つの都市を再び訪問することになる。
7月に韓国・仁川インスパイアアリーナを皮切りに北米12都市で『IN YOUR FANTASY』を開催し、全世界のファンと交流を深めたATEEZは9月13日から15日に埼玉、20日、21日に名古屋、10月22日、23日に神戸でも公演を行う。また、ATEEZは約4年半ぶりとなる日本フルアルバム・ATEEZ JAPAN 2ND FULL ALBUM『Ashes to Light』を9月17日に発売する。
