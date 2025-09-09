milktouch×JIHYO期間限定POP-UP♡渋谷ロフトで話題コスメ体験

TWICEのJIHYOがミューズを務める韓国コスメブランド「milktouch（ミルクタッチ）」が、渋谷ロフト1階にて期間限定POP-UP STOREを開催♡2025年9月11日(木)～9月29日(月)までの期間中、ブランドの人気アイテムや新商品を実際に試せるチャンス。特にリニューアルしたアイコニックロングマスカラやジェルフィルムマスカラは、ロング・キープ力・オフのしやすさを兼ね備えています。

POP-UP STORE限定の魅力

渋谷ロフト1階・間坂ステージで開催されるPOP-UPでは、実際にmilktouchの人気コスメを手に取って試せるのが魅力。

スタッフによるメイクアドバイスや限定イベントも実施予定で、JIHYOがミューズのブランド世界観を体験できます。

営業時間は11:00～21:00まで。

リニューアルしたマスカラが注目

アイコニックロングマスカラ（1,628円税込・8g）は、ジェル成分と板状・球状パウダー配合でまつ毛1本1本を美しく伸ばし、ナチュラルにボリュームアップ♡

アイコニックフィルムマスカラ（1,628円税込・8g）は、ロング・キープ力・オフのしやすさを兼ね備えた新概念ジェルフィルムで、目元印象を格上げします。

体験で分かるジェル処方の魅力

どちらのマスカラも、まつ毛に負担をかけずに美しく仕上がるジェル処方。板状パウダーが光を反射し、球状パウダーがボリュームを自然にプラス。

手軽に印象的な目元を作れるので、普段のメイクにも最適です♪

milktouch×JIHYOの期間限定POP-UPへ♡

渋谷ロフト1階で開催中のmilktouch POP-UP STOREでは、JIHYOがミューズを務める人気マスカラを試せるチャンス♡

アイコニックロングマスカラ（1,628円税込・8g）やアイコニックフィルムマスカラ（1,628円税込・8g）は、ジェル成分と2種のパウダーを配合した処方で、ロング・キープ力・オフのしやすさを兼ね備えた新感覚アイテム。

9月29日までの期間限定開催です！