元セクシー女優でタレントの三上悠亜（32）が、8日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時45分）に出演。あの、藤田ニコルとお酒を飲む企画で自身が元セクシー女優というテーマで炎上することへの思いを語った。

三上は「私の場合、いつも勝手に炎上わけ。悪意のある発言をしたとか、YouTubeで切り抜かれてとかじゃなくて、あれも、話が大きくなって。私がドレス屋さんから仕事を受けたとか、仕事でPRして、全然そうじゃないのに『どっちが悪い』とか、『三上悠亜は悪くない』とか、いろんな議論が起きて一生収まらない」と語った。

藤田は「毎回同じテーマでいつも炎上（している）」と解説。三上は「『AV女優が』。後悔してないから。私が後悔して親にも言ってなくてとかだったらそこをつっかられるのは、隠してたら嫌かもしれないけど、そこは全然、言う人もいるよねって思う」と語った。

三上は「『AV女優って言わないのがムカつく』みたいな話題もあるんですよ。『セクシー女優って言うな』みたいな。私的には何でもよくて。私テレビの場合、ちょっと気を付けるの。AV女優って言ったらもしかして使えないかなとか、使いづらいかなとか、思ってたまにセクシー女優って言うんだけど。別に私的にはどれでもいいし」と語った。藤田は「隠してない」と共感した。

三上は「全く隠してないのに、派生してどんどんいろんな話題ができて、炎上がずっと。しかも全然違うじゃん。『その話してなくない？』みたいなさ。意味わかんないじゃん」とネットの声に対して思いをを語った。

あのは炎上を繰り返す三上に「傷つきはしないんですか？」と質問。三上は「内容によるかも。職業のことについては何でもいいから、今までやってきたことを隠してるつもりもないし、それを言われても、それでもこうやって呼んでもらったりとか、仕事があるから」と答えた。