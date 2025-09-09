µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡¡Êì¤¢¤°¤ê¤µ¤ó¤ÏÄ«¥É¥é¥â¥Ç¥ë¡¡·»½ßÇ·²ð¤µ¤ó¡¢ËåÍý·Ã¤µ¤ó¤Ï³©Àî¾Þºî²È
½÷Í¥µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬2Æü¸áÁ°0»þ19Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬9Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£90ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
µÈ¹Ô¤µ¤ó¤Ï1935Ç¯¡Ê¾¼10¡Ë8·î9Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£54Ç¯·àÃÄÌ±·Ý¤ËÆþÃÄ¤·¡¢½÷Í¥¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£74Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ÖÌª¤ÎÌ£¡×¤Çµª°Ë¹ñ²°±é·à¾Þ¸Ä¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£±Ç²è¤Î½Ð±é¤Ï¡Ö¸æË¡ÅÙ¡×¡Öº´²ì¤Î¤¬¤Ð¤¤¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡×¡Ö»¸»¸¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ÖDESTINY¡¡³ùÁÒ¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤Ê¤É¡£79Ç¯¤Î¡Ö°¦¤ÎË´Îî¡×¡¢14Ç¯¤Î¡ÖÅìµþ²ÈÂ²¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤âNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤°¤ê¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¡¢¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª»Å»ö¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É½Ð±é¤·¤¿¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡£
Éã¤Ï»í¿Í¤ÎµÈ¹Ô¥¨¥¤¥¹¥±¤µ¤ó¡£1926Ç¯¤ËÃç´Ö¤È¡ÖµõÌµ»×ÁÛ¡×¤òÁÏ´©¤â33Ç¯¤´¤í¤Ë¤ÏÃÇÉ®¡£35Ç¯¤ËÄ¹½÷ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Ï5Ç¯¸å¤Î40Ç¯¤Ë34ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇµÞ»à¤·¤¿¡£
ÊìµÈ¹Ô¤¢¤°¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÈþÍÆ»Õ¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¡£24Ç¯¤ËÄ¹ÃË½ßÇ·²ð¤µ¤ó¤ò½Ð»º¸å¤ËÈþÍÆ»Õ½¤¹Ô¤ò»Ï¤á¡¢29Ç¯¤ËÈþÍÆ±¡¤ò³«±¡¡£90ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¡£2015Ç¯¤Ë107ºÐ¤Ç»àµî¡£97Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤°¤ê¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢ÅÄÃæÈþÎ¤¡Ê48¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬±Ä¤àÈþÍÆ±¡¤ÎµÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·»¤ÎµÈ¹Ô½ßÇ·²ð¤µ¤ó¤Ïºî²È¡£ÅìÂç½üÀÒ¸å¤Ë»¨»ï¼Ò¤Ç¶Ð¤á¡¢Ê¸É®³èÆ°¤â»Ï¤á¤¿¡£54Ç¯¤Ë¡Öñå±«¡×¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â70Ç¯Ã«ºê½á°ìÏº¾Þ¡¢79Ç¯ÆüËÜ·Ý½Ñ±¡¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊ¸·Ý¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¼ç¤ÊÂåÉ½ºî¤Ï¡Öº½¤Î¾å¤Î¿¢Êª·²¡×¡Ö°Å¼¼¡×¡ÖÍ¼Êë¤Þ¤Ç¡×¤Ê¤É¡£94Ç¯¤Ë70ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£
Ëå¤ÎµÈ¹ÔÍý·Ã¤µ¤ó¤âºî²È¡£ÁáÂçÂ´¶È¸å¤Ë»í½¸¡ÖÀÄ¤¤Éô²°¡×¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ½é¤Ï»í¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£81Ç¯¤Ë¾®Àâ¡Ö¾®¤µ¤Êµ®ÉØ¿Í¡×¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£³©Àî¾Þ»Ë¾å½é¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£06Ç¯¤Ë66ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£
µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï17Ç¯¡¢±Ç²è¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è2¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ÎËÜ»æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢²æ¤¬²È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©»ö¤·¤¿¤êÈá¤·¤ó¤À¤ê´î¤ó¤À¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£º£1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç°ìÀ¸½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ï¤º¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£