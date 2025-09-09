テレビやSNSで芸能人の自宅の様子を見たとき、「この人の食器棚を覗いてみたい！」と思ったことはありませんか。株式会社NEXERと河口家具製作所が行った調査では、全国の男女1000人の回答から、1位に選ばれたのは高級食器のイメージが強いデヴィ夫人であることがわかりました。



【写真】タモリ、速水もこみち、所ジョージ、北川景子がランクイン！

この調査は、2025年7月にインターネットで実施され、全国の男女1000人が対象となりました。



◆1位 デヴィ夫人 90票

・超大金持ちなので、超高級な食器が並んでいそうなので見てみたいです。（20代・女性）

・見たこともない高級な食器が揃っていそうだから。（30代・男性）

・高級なアンティーク食器をコレクションしていそうだから。（40代・男性）

・マイセンやらロイヤルコペンハーゲンやら、バカラなどの高級食器が並んでいそうだから。（50代・男性）

・世界各国の一流の食器が揃っていそうだからです。（50代・女性）



SNSやブログから垣間見える家の様子から、こだわりのある高級な食器を使っているのではないかという意見が見られました。



◆2位 タモリ 67票

・知識が豊富で様々な食器がありそうだから。（30代・男性）

・料理好きなので、いろいろな食器を持っていそうだから。（30代・男性）

・味のある、素敵な食器を使っていそう。（40代・女性）

・料理に拘りがあるので食器にも拘ってそうだから。（40代・男性）

・料理が上手な方なので、食器も実用的でおしゃれな物が並んでいそう。（50代・女性）



料理好きで食材にも詳しいことから、食器にもこだわりがありそうだという意見がありました。



◆3位 速水もこみち 53票

・料理のイメージがあるため、食器周りのこだわりについても気になる。（20代・男性）

・料理への深いこだわりと、調理器具や食材選びのセンスが素晴らしいので、どんな食器を使って料理を盛り付けているのか非常に興味があります。（30代・女性）

・以前料理番組を毎日観ていました。実際ご自宅での食器棚の様子が一度見てみたいと思ったので選びました。（40代・女性）

・モコズキッチンで慣らした料理の腕に見合ったラインナップと思われるため。（50代・男性）

・自分で料理をするのでどんな食器を使用しているのかが気になるからです。（60代・女性）



テレビ番組で料理コーナーを担当していたことから、自宅で使用する食器が気になるという声が多く寄せられました。



◆4位 所ジョージ 44票

・面白い食器を使ってそうだから。（20代・男性）

・世田谷ベースが好きで、この人の世界観、ユーモアが好きだから。食器棚も楽しそう。（30代・女性）

・かっこいい変わった食器がありそう。（50代・男性）

・ちょっとワクワクするような食器をそろえていそう。（50代・女性）

・人柄がユニークだから。（60代・男性）



「世田谷ベース」のイメージや、コレクション好きな性格から、食器棚の中も面白そうだという声がありました。



◆5位 北川景子 43票

・母として妻として家事も料理も完璧にこなしていそうだから、どんな食器を使っているか興味がある。（20代・女性）

・綺麗好きそうだから。（30代・女性）

・センスがよく、上品なイメージがあるから。（40代・女性）

・カッコいい食器を持っていそうだから、棚を見てみたい。（50代・男性）

・お子さんの為に手芸や裁縫などをマメにしているのをテレビで観た事があり、忙しいながらも家事もきちんとこなしている印象があったので。（60代・女性）



綺麗好きなイメージや、仕事と子育てを両立している姿から、洗練された食器を選んで使っていそうな印象があるようです。



なお、6位以下は下記のようになりました。



◆6位 GACKT 38票

・オシャレだから。（30代・男性）

・生活感が見えない人なので興味がある。（30代・女性）

・一流品を見分ける能力を持ち、独特のオーラを放つ事から、世界中からチョイスしたものが並んでいそうだから。（60代・男性）



◆7位 綾瀬はるか 32票

・オシャレでかわいくてどんなものを使っているか単純に見てみたいから。（40代・男性）

・好きな芸能人だから興味あります。（50代・男性）

・整理整頓が好きそうだからです。（60代・女性）



◆8位（同率） 木村拓哉 31票

・料理男子のイメージが強いから。（20代・男性）

・細部までこだわりのものを使ってそうだから。（40代・男性）

・整然としていて機能性に優れた収納をしていそう。（50代・男性）



◆8位（同率） 平野レミ 31票

・便利な調理器具を知ることができそう。（30代・女性）

・使いやすそうな食器を揃えていそう。（40代・男性）



◆10位 石田ゆり子 29票

・一人の暮らしを丁寧に送っていそう。食器棚も自分のスタイルに合わせておしゃれにしていそう。（40代・女性）

・インスタで食器棚を見ましたが、おしゃれだったので。（50代・女性）



【出典】

株式会社NEXERと河口家具製作所による調査

・河口家具製作所

