【20代が選ぶ】一番やり込んだ「スーパーマリオシリーズ」ランキング！ 2位「マリオカートDS」を抑えた1位は？
子どもの頃からゲームに親しんできた20代にとって、「スーパーマリオシリーズ」は思い出深いタイトルがそろった特別なゲーム群です。中でも「何度も遊んだ」「全ステージ制覇を目指した」など、やり込み要素の多さが思い出をより濃くしてくれた作品も多かったのではないでしょうか。
All About ニュース編集部は8月19〜25日、全国20代の男女240人を対象に「ゲーム」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「20代が一番やり込んだ『スーパーマリオシリーズ』のソフト」ランキングを紹介します！
回答者からは「ゲーム内での自作ステッカー作りに情熱を注いでいました。ずっとドット絵づくりをしていた記憶があります」（20代男性／栃木県）、「どのキャラが強いか、また弱いとされているキャラでどのようにして勝つかを沢山考えていました。そして気がつけば沢山の時間を注ぎ込んでいました」（20代男性／宮城県）、「タイムアタックのスタッフゴーストに全部勝つまでプレイしたから」（20代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「はじめて買ってもらったマリオのゲームで、嬉しくて一日中やっていた記憶がある。全部できるようになるまで頑張っていた」（20代女性／岐阜県）、「何回も細かいスターコイン集めや隠れた道など探したりした」（20代女性／愛知県）、「友達と通信もしまくっていたし、すべてのステージをクリアしてマリオの残基もマックスにしていた」（20代女性／神奈川県）といった声がありました。
2位：『マリオカートDS』（ニンテンドーDS）／28票『マリオカートDS』は、携帯型ゲーム機ならではの気軽さと通信対戦機能で、多くのユーザーがやり込んだレースゲーム。お気に入りのキャラクターやコースでベストタイムを競ったり、ライバルとの白熱したバトルを繰り返したりと、楽しみ方は無限大。COM相手に1人でもプレイできるようになったため、ソロでも手応えがあり、DS世代のマストプレイ作品となっています。
1位：『New スーパーマリオブラザーズ』（ニンテンドーDS）／42票1位に選ばれたのは、『New スーパーマリオブラザーズ』です。懐かしい横スクロールの感覚を残しつつも、新しいギミックや演出を加え、飽きずに何度でも挑戦したくなるバランスが高評価を集めました。通常のマルチプレイはもちろん、ソフトを持っていない人でも一緒に最大4人で対戦できるミニゲームなどの「やり込み要素」も多く、20代の記憶に深く刻まれた一本です。
