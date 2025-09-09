µþÀ®ÇÕ¤Ë³Ø¤Ö¡í10ËüÇÏ·ô¡í¤ÎÁÀ¤¤Êý¡ÖÌ´ÇÏ·ô¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ï¿Íµ¤ÇÏ¤ÎÉÔ°ÂºàÎÁ¤òÃµ¤¹¤³¤È¡×¡Ú¤¸¤ã¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡ÛÂè174²ó
¤¢¤é¤æ¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦ÃË¡¦¤¸¤ã¤¤¡£ÇÏ·ô¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¶Ë°Õ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Úº£½µ¤Î¤ªÇº¤ß¡¦Âè174²ó¡ÛµþÀ®ÇÕ¥ª¡¼¥¿¥à¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×¤Ï13ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Û¥¦¥ª¥¦¥é¥¹¥«¡¼¥º¤¬¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¶ÔÎÌ¤ÎÍÍø¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢7ºÐÇÏ¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶ËüÇÏ·ô¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
»ç±ñ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ÏËÜÌ¿¥¨¥¹¥È¥¥¥Ú¥ó¥À¤ÏÄËº¨¤Î½ÐÃÙ¤ì¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤±¤É5Ãå¤¬Àº°ìÇÕ¡£ÂÐ¹³¤Î¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¤Ï3Ãå¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢½©²Ú¾Þ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥»¥ó¥È¥¦¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ï¿ä¾©ÇÏ3Æ¬¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢¹â¤á¤Î3Ï¢Ã±24,560±ßÅªÃæ¡£¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥§¥ó¥¬¤¬ÌÔÎõ¤ÊÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤í¤½¤íG1¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÁÌä¤Ø¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
µþÀ®ÇÕAH¤Ï13ÈÖ¿Íµ¤¥Û¥¦¥ª¥¦¥¹¥«¥é¡¼¥º¤¬¾¡Íø¡ª¡¡¤¤¤ä¤¡¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶¥ÇÏ¤ËÀäÂÐ¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Å¸³«¼¡Âè¤ÇÊ¶¤ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¸¤¤äÇ¤¬Áö¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö½ÐÍè¤ë»þÅÀ¤ÇÍ¥½¨¤ÊÇÏ¡£ÅöÁ³¡¢¤É¤ÎÇÏ¤Ë¤â¾¡¤Ä²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂÎÏº¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿Íµ¤ÇÏ¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¡£ÇÏ·ô¤ÎÅªÃæÎ¨¤Ï¿Íµ¤ÇÏ¤¬¹â¤¯¡¢·êÇÏ¤ÏÅªÃæÎ¨¤ÏÄã¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢µþÀ®ÇÕAH¤Î¤è¤¦¤ÊÌ´ÇÏ·ô¤Ï·êÇÏ¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ´ÇÏ·ô¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤È¤Ï¡©
¤Þ¤¢´ÊÃ±¤ÊÏÃ¡¢·êÍ½ÁÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£·êÍ½ÁÛ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿Íµ¤ÇÏ¤Î·çÅÀ¡¢ÉÔ°ÂºàÎÁ¤ò¸«¤Ä¤±¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð»ç±ñS¤Ç8Ãå¤ËÂçÇÔ¤·¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¹üÀÞÌÀ¤±¡¢µ³¼ê¤Î¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤Ê¤É¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¿Íµ¤ÇÏ¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤âÌ´ÇÏ·ô¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î2Æ¬¤¬¿Íµ¤Çö¤Ê¤é¹âÇÛÅö¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿Íµ¤Çö¡¢¿Íµ¤Çö¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤È¤¤¤¦3Ï¢Ã±¤Ê¤é·ë¹½¤ÊÌ´ÇÏ·ô¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÇÏ·ô¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤«¤é¥Þ¥ë¥Á¤ÇÂ¿¤á¤ËÎ®¤¹¤È¼è¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅªÃæ¤·¤Æ¤â¥¬¥ßÇÏ·ô¤ÏÂ¿¤¤¤·¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê²ó¼ýÎ¨¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï·êÇÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Îº£Ç¯¤Î·êÇÏ¿ä¾©¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢NHK¥Þ¥¤¥ë¤Î13ÈÖ¿Íµ¤¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤Î10ÈÖ¿Íµ¤¥¿¥¬¥Î¥¢¥Ó¡¼¤Ê¤É¡£º£½µ¤Î¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥§¥ó¥¬¤â8ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ËÍ¤ÎÍ½ÁÛ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¤Þ¤º¾Ã¤¹ÇÏ¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë·êÇÏ¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£¿§¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤«¤éÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°Æ³°Íè¤ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤ÇÏ¤ÎÉÔ°ÂÅÀ¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¯¤éÉÔ°ÂÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É¿Íµ¤ÇÏ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇÏ·ô¤Ï¥Ï¥º¥ì¤Þ¤¹¡£
Ì´ÇÏ·ô¤ò¼è¤ë¾å¤Ç1ÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥Ï¥º¥ì¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤ÇÏ¤¬Íè¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡¡ÀÚ¤Ã¤¿ÇÏ¤¬Íè¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡¡1Ãå¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ2Ãå¤ËÍè¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡¡¥¬¥ß¤Ç¤â¥Ï¥º¥ì¤ë¤è¤ê¥Þ¥·¡ª¡¡ÀµÄ¾¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÚ¤Ã¤¿ÇÏ¤¬Íè¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¿Íµ¤ÇÏ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£1Ãå¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£·ø¤¤ÇÏ·ô¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¥Ï¥º¥ì¤¿¤é¥Ï¥º¥ì¤¿¤Ç¡¢¤Þ¤¿Í½ÁÛ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥Ï¥º¥ì¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¿´¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£
ÁêÂÐÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ï¥º¥ì¤ò¶²¤ì¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÏÍ½ÁÛ¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÇÏ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¿Íµ¤°Ê¾å¤Ë¥ª¥Ã¥º¤ËÌ¯Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃ¯¤â¤¬Çã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇÏ¤Î¥ª¥Ã¥º¤ÏÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë9·î7Æü¤Î3¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿36¥ì¡¼¥¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ê¤ó¤È6¥ì¡¼¥¹¤¬10ËüÇÏ·ô°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ë6Ê¬¤Î1¤â½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ã¤¦·ê¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Ï¥º¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·ê¤òÁÀ¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À¡ÚÌ´¤âÌ´ÇÏ·ô¤â²²ÉÂ¼Ô¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Û
²ó¼ýÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤éÅªÃæÎ¨¤è¤ê²ó¼ýÎ¨¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Î²ñ°÷¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¥ì¡¼¥¹¤ÎÅªÃæ¤Ç¡¢²áµî30Ç¯´Ö¤ÎÉé¤±Ê¬¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÌ¿¤Ð¤«¤êÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê·ÝÅö¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
ËÍ¤â¤³¤ÎÀè°ìÀ¸Éé¤±Â³¤±¤Æ¤â¾¡¤Á¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢·êÇÏ·ô¡¢Áí¼è¤ê¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅªÃæ¤Ï¥Ë¤Î¼¡¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é³§¤µ¤ó¤è¤ê¥Ï¥º¥ì¤Æ¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥º¥ì¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬1ÈÖÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡³§¤µ¤ó¡¢À§ÈóÌ´ÇÏ·ô¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ù¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤Çº¤ß»ö¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡¦ÀÊÌ¡¢ÁêÃÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡ÊÇ¯Îð¤ä¿¦¶È¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤âÌÀµ¤·¡¢°Ê²¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤ÇÁêÃÌÆâÍÆ¤ò¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤¬¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅª»×¹Í¡×¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Újay_sodan@shueisha.co.jp¡Û¤Þ¤Ç
¤¸¤ã¤¤
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤òÃ´Åö¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï9370Ëü±ß¤ÎÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ø²Ô¤°¥á¥ó¥¿¥ë ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¿´¤Îºî¤êÊý¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£¡ª
¹½À®¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«