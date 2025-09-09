【CYBER・USB有線LANアダプター［Type-C変換コネクター付き］（Switch2用）】 11月中旬 発売予定 価格：オープン（参考価格：3,278円）

サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、「CYBER・USB有線LANアダプター［Type-C変換コネクター付き］（Switch2用）」を11月中旬に発売する。価格はオープン。参考価格は3,278円。

本製品は、Nintendo Switch 2本体を有線LANで直接インターネットに接続できるUSBタイプのLANアダプター。「マリオカート ワールド」、「STREET FIGHTER 6」、「フォートナイト」などのオンライン対戦（PvP）ゲームも、Wi-Fi接続で起こりがちな通信切断や遅延を気にせず、快適にプレイできる。ただし、別途LANケーブルが必要。

その他の特長

USB-A to Type-C変換コネクター付き

USB-A端子をType-C端子に変換するコネクターが付属。Switch2ドックなしで直接Switch2本体に接続できる。形状はゲームをプレイする際、邪魔になりにくいL字型を採用。変換コネクター単体でも使用可能で、USBコントローラーなどを接続できる。

Switchでも使用できる

本製品はSwitch／Switch（有機ELモデル）／Switch Liteでも使用可能。

※LANアダプターをドックに接続する際は、変換コネクターを外してください。

使用イメージ

「CYBER・USB有線LANアダプター［Type-C変換コネクター付き］（Switch2用）」

発売日：11月中旬予定

価格：オープン（参考価格：3,278円）

カラー：ブラック

対応機種：Nintendo Switch 2／Switch／Switch（有機ELモデル）／Switch Lite／PC（Windows 10/11）

セット内容：USB有線LANアダプター×1、Type-C変換コネクター×1 ※本製品にLANケーブルは付属しておりません。

ケーブル長：約15cm（端子部含む）

対応企画：IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3au(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)

対応ケーブル規格：USB 2.0／1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T

LANケーブル接続端子：RJ-45

最大通信速度：480Mbps

※製品の仕様および画像は開発中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。