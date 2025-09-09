元カリスマホストでタレントの城咲仁（47）が9日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの加島ちかえ（36）が第1子を妊娠したことを報告した。

城咲は「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と投稿し、妻・加島のふくらんだお腹を指さす写真を公開。

「お世話になっている関係者の皆様 いつも応援してくださっている皆様 新しい命の誕生という奇跡を無事に果たせるよう、夫婦で協力して日々を大切に過ごしていきますので、何卒温かく見守って頂けたら幸いです」と続け、「家族が増えることを毎日夫婦で喜んでおります 妊婦さんには安定期はないと肝に銘じながら 夫として出来ることを精一杯して ギリギリまでお仕事をしたいと言う 妻の加島ちかえの気持ちを大事にして支えていきたいとおもいます」と思いをつづった。

さらに「この素晴らしい幸せを何倍にも世の中にお返しできるように夫婦で更に更に精進して参りますので これからもジンチカ夫婦を何卒応援して頂けましたらこの上ない最高の人生で御座います。心より感謝を込めて」と結んだ。

城咲は21年4月にタレントの加島ちかえと結婚したことを自身のブログで発表。交際期間は約2年といい、3日に婚姻届を提出したことを明かしていた。