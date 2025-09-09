長渕剛、孫娘たちと夏満喫 家族4ショットで“おじいちゃんの顔”「めっちゃいい写真」「娘さんとZYZY、いいですね」 長男・WATARUが公開
歌手の長渕剛が7日、69歳を迎えた。翌8日、長男でミュージシャンのWATARUがインスタグラムを更新し「Happy birth day super Dad」と誕生日を祝福するとともに、長渕、自身の娘たちとの笑顔あふれる家族4ショットを公開した。
【写真】「めっちゃいい写真」孫娘たちと海遊びを楽しみ“おじいちゃんの顔”にじむ長渕剛
WATARUは「オトン!!!69.Rockの歳だね エネルギーがツヨシだからガンガン走って行っちゃうんだけど、無理なくゆっくりまた山を一つ一つ乗り越えていこうね」とユーモアを交えてつづり、「何より、生涯現役で生涯元気でいてくれ!!そしていつまでもかっこいい親父ででっかい背中をみせてね」と父・長渕に向け愛情たっぷりにメッセージを記した。
写真は、この夏「親父が無人島へ連れて行ってくれた」ときのもの。「Lala Yulaも終始大興奮でZyzy Zyzyって連呼してました」「いつも家族を想いこの夏も最幸な想い出を創ってくれてありがとう!!」と感謝し、長渕が“おじいちゃんの顔”をにじませた孫娘たちとの3ショットも披露した。
コメント欄には「めっちゃいい写真 心に染みるね」「娘さんとZYZY、いいですね」「ZYZYハーレムだね」「素敵〜」「いつも愛に溢れてる 最高じゃん」など、さまざまな声が寄せられている。
