歌舞伎役者の片岡愛之助（53）が9日に都内で行われた「大正製薬ダイレクト おなかの脂肪プレミアム公式アンバサダー就任発表会」に出席。健康管理のこだわりを明かした。

全国を飛び回る生活。バランスが取れた食生活がパフォーマンスの質をも左右する。歌舞伎役者として「あんまり（身体が）細くならない方」が理想的で「重い衣装を着る。全て合わせて5、60キロあるものを背負って花道に出なきゃいけないので、朝からしっかりご飯を食べるようにしています。力が出ないので。役によって替えてます」と食生活で心がけていることを明かした。

食生活だけでなく、身体作りも徹底。「日頃から食生活や運動とか気にかけている。妻と一緒にトレーニングやってますね。2人で並んで（トレーニング）やってます」と女優の妻・藤原紀香と夫婦二人三脚だという。

立ち回りから“和”を感じさせる愛之助だが、トレーニング中の動きも「和の動きになる…」と悩みを吐露。「結構笑われるんですよ。他の人だと洋風なダンスな感じに見えるんですけど、僕がすると“和”の動きになる。なかなか直らないですね…染みついているんですかね」と笑った。