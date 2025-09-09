◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはマックス・マンシー選手が戦線復帰。日本時間9日のロッキーズ戦に「4番・サード」でスタメン出場しています。

マンシー選手はドジャースの打撃の支柱である1人。6月の月間打率.333も同7月3日の試合で走者と接触し左膝を負傷し負傷者リスト入りしました。8月に復帰を果たすと、8月も月間打率が.348と好調をキープしていました。しかし、同8月14日に行われたエンゼルス戦の試合前練習で右脇腹の痛みを訴えると、軽度の肉離れで負傷者リスト入り。ロバーツ監督は「今季絶望という感じではなく、むしろ早期復帰を期待している。できるだけ早く野球のアクティビティを再開してほしいと思っている」と復帰に期待を寄せていました。

今季は89試合に出場し、17本塁打、64打点、打率.258という成績を残しているマンシー選手。頼れるベテランの復帰に、SNSでは「マンシーいるじゃん」「マンシー帰ってきてる！！待ってたよぉぉ！」「マンシーお帰り」とファンがコメントしています。

ウィル・スミス選手やトミー・エドマン選手など主力の離脱が相次いでいるドジャース。日本時間8日のオリオールズ戦に勝利し連敗を5で止め、同9日からはロッキーズとの3連戦に臨みます。

第1打席はレフトへの大飛球となりましたが、その力強さは発揮しています。