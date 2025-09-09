日本代表の森保一監督が８日、公式会見で国際親善試合米国戦（９日＝日本時間１０日、オハイオ州コロンバス）での大幅メンバー入れ替えを明言した。

０―０で引き分けた６日（同７日）のメキシコ戦から中２日。しかも５時間の移動で１日が潰れ、試合会場で行ったこの日の練習で最終調整。しかも米国内時差は３時間となる過酷な状況だが、これも来年の北中米Ｗ杯を見据えると貴重な経験となる。

そんな中で迎える米国戦に向けて指揮官は「２戦目もチーム全体でこれまでやってきたことをまずはぶつけ、経験値を上げながら個の成長、チームの成長ができるように試合の中でチャレンジしていきたい」と力を込めた。

選手起用に関しては「（メキシコ戦から）大幅に変更することは考えていきたい。将来を見据えて、より多くの選手が世界基準の中でよりレベルアップしていくことがチーム全体の底上げになる。できる限り多くの選手に明日の試合にピッチに立ってもらえるようにしたい」と説明した。

メキシコ戦で出番のなかった３８歳のＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）や身長１９２センチのＭＦ望月ヘンリー海輝（町田）らがどんなパフォーマンスを発揮するのか注目される。