TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜」（毎週日曜17:00〜17:55放送）。9月7日（日）の放送回のタイトルは「イケテル、真のイケテル男を目指す!?」。さらに、この日のラジオドラマ内では、20年⽬の安部礼司・メモリアルイベントを12月14日（日）に開催することを発表しました！

ごく普通のサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜」。舞台は東京・神田神保町にある中堅企業「大日本ジェネラル」。サラリーマン・安部礼司が、流行や変化の波にもまれながら、前向きに生きる姿を描いた成長コメディです。9月というのに暑い……。そんななか、「自称・神保町で最もイケてる男」池杉輝義は浮足立っていた。何やら街ゆくイケメンとして取材を受けたらしい。この喜びを秋野そらと分かち合いたい！ しかし、そこに……“イケメンハンター”こと、鞠谷アンジュが立ちはだかる。

9月7日（日）放送回「イケテル、真のイケテル男を目指す!?」

12月14日（日）に番組イベント開催決定！

この日のラジオドラマ内のストーリーでは、番組の20周年を記念するメモリアルイベントを12月14日（日）に開催することを発表しました。リアルでは５年ぶりの大規模イベントになりますこれまで、番組はさまざまな場所でイベントを開催してきました。最初のイベントは、2009年3月。番組3年目の終わりにおこなわれた「安部礼司と優のウェディングパーティー」。全国からリスナーが渋谷・CCレモンホール（現・LINE CUBE SHIBUYA）に集まり、2人の結婚を祝福しました。2012年からは会場を横浜・日産 グローバル本社ギャラリーに移し、年に1回のペースでイベントを開催。放送300回突破を記念した「あべ博」や、大人の成人式をうたった「あべフェス」、400回突破記念の「あべ魂（コン）」、番組9周年の「あべキュン」、そして、10年目には日本武道館で「ABE-GIG」を開催するなど、規模を拡大していきました。その後もおよそ1年に1回のペースで開催されてきたリスナー参加の大規模イベント。しかし、2020年の「あべ四輪」を最後に、コロナ禍でリアルイベントは中断。代わりにオンラインイベント「ABETUBE」が始まりました。そして今回、20年目の節目で満を持してのリアルイベント開催。5年ぶりとなるイベントの開催場所は、これまでの歴史も深い日産 グローバル本社ギャラリーに決定しました。番組の最後に、安部礼司は「久々のリアルイベント、楽しみだね」と妻の優に語りかけると、優も「リスナーさんと触れ合えるのが楽しみだね、安部くん」とコメント。5年ぶりの大規模イベントに、期待が膨らみます。イベントの詳細は後日あらためて発表！ どうぞお楽しみに!!



この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7568

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

