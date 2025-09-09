こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。

今日は、常用漢字のクイズです。次の4つの漢字のうち、常用漢字は1つだけです。どれでしょうか？

【回答】皆さん、分かりましたか？クイズの答え合わせをしてみましょう

A.炒 B.溜 C.喩 D.狼

「かねてから」「かねてより」

さて、皆さんは以下の3つの文章について、それぞれどうお感じになるでしょうか。

1.かねて願っていた那覇支社への異動がついに叶った。

2.かねてから願っていた那覇支社への異動がついに叶った。

3.かねてより願っていた那覇支社への異動がついに叶った。

那覇支社、沖縄、エメラルドグリーンの海、うらやましい……というのは置いておいて、3つとも「かねて」という副詞が使われています。漢字で書くと「予て」（もしくは「兼ねて」）。意味は「以前から、前もって」（『岩波国語辞典』第8版）で、会話ではあまり使われない言葉ですが、新聞や週刊誌の記事などでは非常によく見かけます。

校閲で使うハンコ

ここで考えてみたいポイントは、「重複表現はどれだけ許容されるか？」です。

「かねて」という語句は、上の2番・3番の文章のように「かねてから」もしくは「かねてより」という使い方をすることが非常に多いのですが、上記の辞書にあるように「かねて」自体に「〜から」という意味を含んでいますので、「かねてから」「かねてより」は重複表現と見る向きがあり、現場では1番の「かねて」にする方向で校閲疑問を出すケースがあります。

白状しますと、私は校閲の仕事を始めてから数年間、「かねてから」「かねてより」が重複表現であるという発想自体がありませんでした。他の校閲者の方の疑問を見て初めて知ったのです。

ちなみに、当連載でも以前に言及した、日本語の用例検索ができるサイト「コーパス少納言」で検索すると、1971〜2005年刊行の書籍で「かねてから」は188件、「かねてより」は60件の使用例がありました。

「かねて」単体よりも「かねてから」「かねてより」のほうが、意味が伝わりやすいと感じる書き手の方が多いのでしょうか。これだけ実際に使われていれば、校閲者が“間違い”と断じてはいけないように思えます。

さまざまな重複表現

それでは、次のような表現についてはどうでしょうか。

4.お盆休みを利用して、石垣島に旅行に行ってきた。

5.歌を歌うとストレス発散になる。

6.名古屋まで新幹線で行って、そこからはレンタカーを借りた。

7.サクサクの生地が幾重にも重なったミルフィーユ。

8.さかのぼること5年前、私は転職活動をしていた。

4番と5番は「名詞と動詞に使われている漢字が重複している例」です。しかし、どちらも文章として間違っているわけではありません。「旅行に行く」も「歌を歌う」も日常会話では頻出する表現で、これらをわざわざ「旅行する」「歌を口ずさむ」などと必ず言い換えねばならないわけではありませんよね。

6番の「レンタカーを借りる」、7番の「幾重にも重なる」も重複表現と言われることがありますが、ごく一般的な表現に思えます。

8番はどうでしょうか。こちらも、私はこの職に就いてから知った重複表現です（積極的に己の無知をさらけ出すスタイル……）。「さかのぼること」の後に来るのは“時間の長さ”なので「前」は必要ではなく、「さかのぼること5年」にすべきだというのです。しかし、8番の言い方も実際には非常によく使われていて、「言われれば確かにそうだが、ほとんど違和感がない」表現だと感じる方も多いのではないでしょうか。

もう一つだけ例を挙げておきます。

9.一番最初に志賀の小説を読んだのは、14歳の時だった。

当連載で、AIの素読み能力を確かめた回の文章を改変したものです。「一番最初に」が重複表現で、単に「最初に」などとするのが正しい、と言われます。

しかし、生成AI（ChatGPT、Geminiの最新バージョン、ともに有料版）では、この「一番最初に」という表現について何も指摘されませんでした（以前の連載をご参照ください）。AIは、意識的か無意識かわかりませんが、この表現を特に問題視はしていないようです。

また、今までの例以外にも、「二重敬語は避ける」「接続詞の重複」（しかし〜〜、しかし……など）といった別のタイプの重複表現が色々とありますが、ここでは割愛します。

臨機応変に「技」を使う

こうした重複表現について、校閲者はどう対応していくべきなのでしょうか。

極論で言えば、上に挙げた重複表現はすべて「そのままでも、誰かが大きく困ることはない」ものです。例えば存命中の方を「亡くなった」と書いてしまったり、人名を間違えたり、といった重大なミスに比べると、言わば“どっちでもいい”話なのです。

特に文芸作品の場合は重複表現の許容度が高く、語感やリズムを重視してあえて重複させている、という場合も多いことから、本来、校閲者がやみくもに足を踏み入れていい領域ではありません。

しかし、新聞記事、週刊誌の記者原稿、カタログの説明文などでは「短い文章でわかりやすく」というベクトルが働きます。また、誤用であると多くの人が感じるであろう表現については、こだわりがなければわざわざ使わないほうがよい、という考え方も、媒体によっては一理あります。そのため、現場ではしばしば、こうした表現に“念のため”の校閲疑問を出すこともあるのです。

このように、重複表現について校閲疑問を出すかどうか、というのは「媒体やジャンルによって扱いが異なる」事例の最たるものであり、校閲者としてはその場その場で臨機応変に対応していかなければならないものなのです。

また、「校閲疑問としては出さないけど、とりあえず線だけ引いておく」とか、「一度書いた校閲疑問を、少しだけ見えるようにして消す」など、校閲者や所属する組織によってさまざまな“技”があったりもします。著者へのニュアンスの伝え方に正解はありませんし、手書き可能なゲラでしか表現できないことではありますが……。

説明できるかどうか

重複表現に関して一つ言えるのは、校閲者として、どんな表現が重複表現とされるのかを「知っておく」ことは非常に重要であるこということです（過去の自分への戒めでもありますが）。知識をもとに、やはり媒体ごとに疑問の出し方を校閲者自身が“調整”する必要があると私は考えています。

知識がなくても、「疑問に思う力」、複数の辞書をこまめに引く癖をつけることも大事です。

そして、迷った末に疑問を出さなかったとき、「なぜ出さなかったのか」をきちんと説明できること。逆に、疑問を出した場合、その理由を説明できること。この「説明できるかどうか」は現場で非常に重要になってきます。また、「自分が書き手だとしたら絶対に使わない表現なのか？」という視点も大事だと私は考えています。

校閲の仕事というのは、白黒はっきりつけるだけの仕事ではありません。黒と白の間にある広大なグレーの部分をどう扱うか。よく、「校閲疑問には人間性が出る」「校閲者は自らの全人格をゲラに注ぎ込むべし」などと業界内で言われますが、ただ文章を読んでいるだけのように見えて実際にはそんなに単純なものではない。この点は、「重複表現です！」と何度指摘されようともしっかり強調しておきたいところです。

甲谷允人（こうや・まさと Masato Kouya）

1987年、北海道増毛町生まれ。札幌北高校、東京大学文学部倫理学科卒業。朝日新聞東京本社販売局を経て、2011年新潮社入社。校閲部員として月刊誌や単行本、新潮新書等を担当。新潮社「本の学校」オンライン講座講師も務める。

デイリー新潮編集部