ロックは若者の音楽というイメージがある。しかし、歳を重ねても若い頃と変わらない元気な姿を見せてくれるアーティストも存在している。日本でその代表例と言えるのが矢沢永吉である。1972年にキャロルというバンドでメジャーデビューを果たして以来、現在に至るまでロックスターとして活躍を続けている。75歳になった今も彼が現役のトップアーティストとしてカリスマ性を失っていないのはなぜなのか。【ラリー遠田/お笑い評論家】

矢沢の魅力を語る上で欠かせないのは、彼が長年にわたって同じイメージを保っていることだ。白いスーツに身を包み、肩にタオルをかけて歌う姿は、何十年経ってもファンの脳裏に焼き付いている。もちろん年齢とともに顔つきや体格は多少変わるが、全体のスタイルや雰囲気は驚くほど一貫している。

もちろんそれは徹底した自己管理によるものだろう。彼は夏でもリハーサル時に電気ストーブを持ち込み、ステージ本番の過酷な環境をシミュレーションして歌い込むのだという。肉体を鍛えることを怠らず、声と体のコンディションを整える努力を重ねてきたからこそ、「永ちゃんは昔と変わらない」という評価を保っていられる。年齢を重ねても「いつ見てもかっこいい」と思わせる存在感が、多くの人にとって憧れの象徴になっている。

また、ずっと変わらない姿を見せる矢沢は、未知のものを受け入れない頑固な人間ではない。むしろ、音楽界では誰よりも率先して新しいものを取り入れてきた。いまや彼の代名詞とも言える「YAZAWAタオル」も、最初はライブ中に自分の汗を拭くためだけのものだった。それが商品化され、ファンの間で爆発的に広まった。いまやタオルはほかのアーティストの間でもライブのグッズの定番品となっているが、その先駆けは矢沢なのだという。

電子チケットの導入や携帯サイトの開設など、新しいシステムも積極的に取り入れている。彼は時代の流れを読んで、常に柔軟な発想で変化を受け入れる。単なる保守的なロックスターではなく、時代を読む嗅覚と好奇心を持ち続けているからこそ、常に現役であり続けられるのだ。

ライブへの姿勢にも矢沢の哲学がある。かつてはガラの悪い熱狂的なファンばかりが集まり、暴走することもあったのだが、彼は「もっと開かれたライブにしたい」と考え、酒やコールを禁止するルールを導入した。結果として、幅広い世代が安心してライブに参加できるようになった。今では矢沢のライブには10代から60代以上までが集まり、世代を超えた共有体験が生まれている。

また、アーティストとしての実績に加えて、彼には人間的な魅力もある。8月24日放送の「日曜日の初耳学」（TBS系）では、矢沢永吉が出演。林修のインタビューに応じていた。その中で、彼が「なか卯」の親子丼のおいしさを熱弁したことが話題になっていた。大スターである彼が庶民的なチェーン店のメニューを褒めていること自体に何とも言えないかわいげがあった。話をしたことで宣伝になっているのではないかと笑って、「（なか卯の）社長、何かよろしく」とおどけてみせた。こういう人間味のある部分を見せることで、ステージ上の姿とのギャップが生まれて、ますます魅力的に見える。

矢沢は今も挑戦をやめていない。9月24日には6年ぶりとなるオリジナルアルバム「I believe」をリリースする。70代中盤のアーティストが新作を発表すること自体が驚異的だが、彼はまだまだ歩みを止めようとしていない。その姿勢が同世代のファンに「自分もまだがんばれる」と思わせて、勇気を与えている。

現役のアーティストとして意識を高く保ちながらも、新しいものを受け入れて時代の変化に対応して、庶民的な一面も見せている。彼がいまだに多くの人に支持される根本的な理由は、「矢沢永吉」という生き方そのものにある。

