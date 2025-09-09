あれほど企業価値が棄損される出来事があっても、なぜか上昇を続けたフジ・メディア・ホールディングスの株価。結局、その理由はどこにあるのか。今後のフジの株価はどうなるのか。それを読み解くカギは、キー局で唯一「買収防衛策」を講じてこなかった「社内事情」にありそうだ。企業防衛のプロが、フジの現状のカラクリを解説する。（鈴木賢一郎／IBコンサルティング代表取締役社長、『株式投資の基本はアクティビストに学べ プロの投資に便乗する「コバンザメ投資」の始め方・儲け方』著者）

「ライブドア騒動」以来の買収防衛策

一連の不祥事やダルトン・旧村上ファンドの攻撃によって波乱となった株主総会を乗り切ったフジ・メディア・ホールディングス（フジMHD）が2025年7月10日、旧村上ファンドを対象にした買収防衛策の導入を公表しました。

これは一般的に「有事型買収防衛策」と言われるもので、特定の買収者・アクティビストをターゲットにした買収防衛策です。具体的な買収提案があったり、その可能性が高まったりした「有事」の状態で導入されることから、平時に導入される「平時型買収防衛策」とは一線を画してこう呼ばれます。端的に違いを述べると、平時型買収防衛策は20%以上の株式を取得する買収者に対して、時間と情報を確保することを主な目的として導入されるのに対し、有事型買収防衛策はフジMHDのように旧村上ファンドという特定のターゲットに対してのみに買収防衛策を導入・発動するという特徴があります。

実はフジMHDが有事型の買収防衛策を導入するのは今回で2回目です。と言っても正確には初めて実施したのはフジMHDではなく、ニッポン放送ですし、現在の有事型買収防衛策の仕組みとは異なります。

2005年、当時のライブドアが時間外取引を利用してニッポン放送株を約35%取得しました。ニッポン放送は当時フジテレビ株を約22%保有しており、ニッポン放送株を大量に取得することで、フジテレビの経営に影響力を持つことが狙いと言われていました。ライブドアの株式取得に対抗すべく、ニッポン放送は取締役会決議によりフジテレビに対して新株予約権を発行して対抗しようとしたところ、ライブドアが発行差止請求をし、司法判断の結果、新株予約権の発行は認められず失敗に終わりました。

同業他社は皆「平時型」の防衛策を導入したのに……

そんなフジMHDはこれまで、「平時型」の買収防衛策を導入したことがまったくありません。その理由こそが、フジMHDをアクティビストが群がる窮地に追い込んだ諸悪の根源ではないかと私は思うのです。

なぜフジMHDが平時型買収防衛策を導入しなかったのかを分析する前に、同業であるキー局の平時型買収防衛策の導入状況を述べておくと、実はフジMHD以外の日本テレビ、TBS、テレビ朝日、テレビ東京はすべて平時型買収防衛策を導入したことがあるのです（TBSは現在も継続し、他は廃止）。

TBSはかつて楽天の買収ターゲットになったことがありますし、古くはテレビ朝日もソフトバンクの孫氏が豪メディア王のルパート・マードックと組んで実施した買収騒動もありました。そしてニッポン放送がライブドアに狙われるなど、放送局はけっこう買収対象になっているのです。

奇妙な「株価上昇」のワケ

このように数多くの会社が買収対象になった業界は、過去、こぞって平時型買収防衛策を導入する傾向がありました。テレビ局以外だと、私鉄業界です。阪神電気鉄道が村上ファンドに大量の株式を買われ、結果、阪急電鉄と経営統合することになりましたが、当時、ほとんどの私鉄各社が「次はわが社かもしれない」と危機感をもち、平時型買収防衛策を導入しました。

日本の会社は横並び意識が強いせいか、業界各社が買収防衛策を導入すると「わが社も入れておいた方がよいだろう」と考える傾向が強いですし、ましてやキー局でフジMHD以外のすべての会社が平時型買収防衛策を導入している中でフジMHDだけが導入しなかったのにはかなりの違和感があります。

なぜフジMHDは平時型買収防衛策を導入しなかったのでしょうか。

当然、内部では買収防衛策の必要性を検討したことでしょう。しかし、平時型の防衛策を導入したら株主のウケが悪いと思ったのか、絶対的トップに君臨していた日枝久氏にライブドアのときの嫌な話を経営陣がしたがらなかったのか、あるいは単なる怠慢で何も考えてこなかっただけなのか……。

いずれにしても平時型買収防衛策を導入しないままでいた結果、アクティビストのマネー戦争に巻き込まれ、一連の不祥事で会社の価値は毀損していくのに株価だけが上昇し続けるという奇妙な事態を引き起こしてしまった。アクティビストに都合よく利用されただけですから、生き馬の目を抜くかのようにアクティビストが売り抜けてしまえばこの株価上昇も長くは続かないでしょう。

