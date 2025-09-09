【前後編の後編／前編を読む】連れ子の娘はかわいいけれど…「僕との子ども」は拒む妻 引き出しに隠されていたモノに46歳夫は打ちのめされた

徳本啓輔さん（46歳・仮名＝以下同）は、通っていたスナックで出会った美知代さんと38歳の時に結婚した。初婚だったが、3歳下の美知代さんは2年前に離婚しており、当時8歳の娘がいた。自分を「啓ちゃん」と呼んでくる娘のことを愛おしく思う一方、自分との間の子どもは欲しがらない美知代さんの態度に啓輔さんはモヤモヤを募らせ、のちに隠れてピルを飲んでいたと知りショックを受ける。ピアノを習いたいと言い出した娘の高額なレッスン費用を前夫が払うことにも、釈然としないものを抱いた啓輔さん。前夫との離婚は、向こうの度重なる不倫が原因だと、美知代さんからは聞かされていたのだが……。その後、寝食を忘れてピアノに打ち込んだ娘は、12歳のとき、過労と栄養失調で倒れてしまう。

お祝いムードに“爆弾投下”もしてくる妻。啓輔さんの結論は…

＊＊＊

【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した女優、離婚の際「僕の財産は全部捧げる」と財産贈与した歌手など【「熟年離婚」した芸能人11人】

啓輔さんは、ピアノの先生に直談判に行った。子どもの健康を考えてほしいと。すると先生は、「倒れるくらいやらないとプロにはなれない。しかも、食と睡眠は親御さんが工夫してくれなくては」と言い放った。

やめさせるという啓輔さんと、続けさせたいという妻の間で言い争いが絶えなくなった。1週間、入院して退院してきた娘は、夏休みに短期の音楽留学をしたいと訴えた。美知代さんの目がキラリと輝いたのを啓輔さんは見逃さなかった。

「もちろん、その費用は前夫が支払うわけですよ。もう僕は必要ないと思いました。そこで前夫に会いに行ったんです。あなたが悪いわけじゃないけど、そこまでめんどうを見ることができるなら復縁したらどうですかと。そのほうが娘にもいいと思ったから」

だが、前夫は音楽留学なんて聞いていないと言った。すでに再婚しており、子どもがいるため、音楽関係の支援は現在の先生への学費だけだと。留学費用は誰が払うのだろうと啓輔さんがつぶやくと、前夫は「あ、あの男かも」と心当たりがあるようだった。

「さらに前夫は、美知代には気をつけたほうがいい、何かひとつに夢中になると周りが見えなくなるタイプだからと言う。どういうことかと聞くと、言い渋っていたんですが、しばらくたって『美知代は浮気癖がある』って。離婚も美知代の不倫が原因だというんですよ。美知代はあなたの不倫だったと言っていたけど、詳細を聞いたらどうみても美知代の不倫なんですよね。前夫の言い分のほうが理に適っていた」

どうして親権が美知代さんに

自宅に男を引っ張り込んでいたところを前夫が見てしまったのが、離婚の決定的理由だった。そのとき美知代さんは4歳の娘を部屋に押し込め、ドアが中から開かないよう重いダンベルを4つも置いていたのだという。

「虐待に近いですよね。それなのにどうして親権が美知代にあるのか尋ねたら、当時、彼は親権をとろうと裁判も辞さない覚悟だった。だけど結局、裁判が長引くと娘の精神衛生上もよろしくない、美知代の母親が『今後は私がきちんと監督する』と言ったので娘のために手を引いたのだと。ところが美知代の母親は離婚成立後、急病で亡くなったそうです」

美知代さんの裏の顔を知って、啓輔さんはどうしたらいいかわからなくなった。娘だって部屋に押し込められたときのことは覚えているのではないか。だが前夫によれば、「なぜか娘はそのときのことを記憶していない」のだそうだ。それはおそらく本能的に脳の奥深くに記憶を封印してしまったのだろう。いつかは出てくる感情に違いない。

ピアノはやめよう、と娘に言うと…

「やっぱりピアノはやめさせよう。そう思って娘を説得しました。友だちと遊んだり、これから中学に行ったら好きな部活をしたりしたほうがいいんじゃないかと。今しかできないことがあるよと。時間がかかったけど、毎日、そういう話をしていたら、『おかあさんががっかりしない？』と言い出した。きみの人生なんだから自分のやりたいことをやらないと後悔する、誰にも遠慮してはいけないと繰り返し伝えました」

啓ちゃんのことを信じていいのかな、と娘がポツリと言った。娘の瞳の奥で不安そうな光が揺れていた。啓輔さんは娘の手をしっかり握り、オレがきみを守ると断言した。

「本当は誰にお金を出してもらうつもりだったんだと美知代に尋ねました。美知代は『まさか前夫のところに行くとはね』と苦笑した。僕の思っている美知代とは違う、ふてぶてしい表情だった。それが怖かったですね」

友人の美知代さん評は…

それと前後して、美知代さんのことをよく知る芙実さんという女性を前夫から紹介された。美知代さんの中学時代からの友だちだという。会ってみると、美知代さんと知り合ったスナックで顔を合わせたことのある女性だった。

「ただ、彼女は僕が店に通い始めてから間もなく、夫の転勤で越していったので、そんなに親しいわけではなかった。その後、また転勤で戻ってきたと言っていましたが、子どももいるのでほとんどスナックには来ていない。美知代の元夫と偶然会って、今の美知代のことを知ったそうです」

芙実さんは決して美知代さんの悪口を言わなかった。ただ、「あの子は昔から二面性があるというか。おかあさんがよく、うちは母子家庭だからあの子は変に人に媚びたり阿ったりする癖がついてしまったのかしら、自分の欲望にだけはすごく忠実なのよねと言っていた」とだけ述べた。

「美知代の特徴がよく表れた言い方かもしれません。僕自身は、ごく一般的なサラリーマン家庭で生まれ育って、そこそこの大学を出て就職した、本当に普通の人間なので、美知代の苦労はわかってやることができなかった。苦労はわかっても二面性を理解するのはむずかしいことですしね」

その後もときどき芙実さんと連絡をとった。芙実さんのパート先が啓輔さんの勤務先と近かったため、一緒にランチをとったこともある。

「それから娘は中学入学を機にピアノをやめました。妻は『ここでやめたら負け犬よ』と言い張ったけど、そういう言い方はやめろと僕は珍しく怒ったんです。娘はホッとしたみたいでした。バレーボールをやりたいからやめる、と妙にあっさりしていたので、大丈夫かなと思っていたけど、気持ちを切り替えるのが上手な子なのか、本心を見せないのか。ただ、その後は勉強もそこそこいい線いっているし、バレーも楽しそうでした。試合のときは僕もよく駆けつけましたよ。美知代は納得がいかなかったのか、娘のバレーには無関心でしたね」

突然の爆弾投下

娘が第一志望の高校に合格したとき、彼は娘からハグを求められた。「啓ちゃんのおかげ」と娘は言った。その瞬間、美知代さんが写真を突きつけてきた。

「あなたがどうして芙実と会ってるのって。いきなりですよ。娘の合格がわかって喜んでいるところへ、どうしてそういう爆弾投下させるかなという感じですよね。僕は芙実さんとはまったくやましい関係ではないから、偶然会ってお茶をしたと言いました。殴りかかってきた妻の手首をつかんで、『やめなさい』と毅然と言いました。そのとき、娘の顔がふっと曇ったんですよ」

4歳のときの記憶が蘇ったのかと彼はハッとしたが、落ち着いた口調で「オレは浮気はしないから」と娘に向かって言った。

「内心、ちょっと危ねえと思ったところはありましたが。もちろん芙実さんとどうこうなるとは思っていなかったけど、僕も男ですからいつどんな間違いがあるかわからない。ただ、何かしでかしたら、美知代は娘を人質にとって僕を脅しにかかるんだろうと確信しました」

みんなが私に冷たい…美知代さんの涙

こんな夫婦関係でいるのは娘に申し訳ない、なんとかうまくやれないかと美知代さんにしみじみ伝えたこともある。だが美知代さんは、「みんなが私に冷たい」と泣き出した。彼女にとって何が不満なのか、どうすれば穏やかな日常が送れるのか、それを考えてもらいたいと言ったが、美知代さん自身、よくわからないとうつむくばかりだった。

「だったら黙ってオレについてこいと言いたいところですが、僕は人を従わせたくはない。人に何かを強要もしたくない。だから美知代には美知代自身の性格や人生をよく考えてほしいんです」

妻も娘も、いつしか前夫には会わなくなっていた。娘は自分を選んでくれたのだと啓輔さんは確信している。いつの間にか、自分の子がほしいという執着もなくなった。

「ごく普通の人間ですから、独身同士で結婚して子どもがいる普通の家庭をもつだろうと漠然と思っていたけど、そうはならなかった。自分の子ももてず、妻の二面性を結婚後に知り、たいして仲もよくないけど別れずにいる。それもきっと、僕が娘と出会うためだったのかもしれないと最近は思います。娘は本当に宝物。この宝物が彼女の望み通り、自立していくことを手助けできればいいなというのが、今のいちばんの望みです」

いつかは妻とも穏やかな生活がやってくるかもしれない。あるいはもっと修復のきかない関係になるかもしれない。それはわからないが、できる限り、いい関係に変えていきたいと啓輔さんは言った。

「なんだかわからないけど、この母娘に関わった以上、なんとかするしかないんだろうと思うんですよ」

美知代さんが自分の幸福に気づく日は来るのだろうか。

＊＊＊

あくまでも妻に寄り添い続ける姿勢を啓輔さんは貫いている。「自分の子供」が欲しいという彼の願いにも、美知代は答えなかったにもかかわらず……。【記事前編】で、2人の夫婦関係の始まりを紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部