【前後編の前編／後編を読む】妻と前夫の「離婚理由」が聞いていた話とぜんぜん違った…娘の習い事めぐり“裏の顔”も明るみに 46歳夫が下した結論は

子連れ再婚はむずかしい。もちろん、うまくやっている夫婦も多いが、お互いに前のパートナーにこだわっていたり、相手の子を愛せなかったりすると問題が起こりやすい。常に話し合いを欠かさず、子どもの様子をどれだけ注意深く見守ることができるかが重要になりそうだ。

【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した女優、離婚の際「僕の財産は全部捧げる」と財産贈与した歌手など【「熟年離婚」した芸能人11人】

「僕は妻が連れてきた子を愛しています。ただ、子どもは前のお父さんを覚えているし、ときどき、ふっと違和感を覚えているような表情をすることがあると、オレじゃだめなのかという思いが強くなる。僕の場合は、僕が初婚で妻が再婚なんです。離婚はしたけど相手とはずっと連絡をとりあっている。養子縁組もしたから、もう僕の子なのに、相手は父親面して口をはさんでくる。それがなんとなく癪にさわって」

キッチンの引き出しを片づけていたら…

徳本啓輔さん（46歳・仮名＝以下同）が結婚したのは38歳のとき。3歳年下の美知代さんとは彼女が勤めるスナックで知り合った。彼女が2年前に離婚しており、スナックは親戚が経営していること、8歳の娘がいることも通っているうちにわかった。

「彼女目当てで来る客もけっこういたようです。店は2階と3階がオーナー一家の居住空間になっていたんですが、美知代は子どもを連れてきて、そこで寝かせていました。すぐ近くのアパートに住んでいたので、深夜、子どもを家に連れ帰ったり、朝、迎えに来たりしていた。ひとりでがんばってる感じでした」

言い寄ってくる男たちは適当にあしらっていたが、まだ数ヶ月しか通っていない啓輔さんがいきなり本気の告白をしたときは、笑顔を見せず真摯に受け止めてくれたという。

「みんな言い寄るだけ、遊びたいだけだというのがわかっていたけど、あなたは違っていた。本気でつきあってほしい、結婚したいと言ってくれたから私も心が動いた」

そこから半年足らずで結婚した。毎日のように娘と夕飯を食べ、ふたりをスナックに送っていく生活を続けていたので、娘からの信頼も得たと思っていた。

月に1度は「父」と会う娘

結婚したと報告するとスナックの常連さんたちも祝ってくれた。本来なら勤めはやめてほしかったのだが、オーナーが親戚でもあり、忙しいときだけでも手伝ってほしいと言われて完全にやめることはできなかった。

「週に2回くらいは『お願い、手伝って』と言われていました。オーナーにはとても世話になっていたから断れないと美知代が言うので、僕もそういうときは仕事を早く切り上げて帰宅、娘とふたりで夕飯をとることもありました」

娘は母に似て、物怖じせず、はっきりとものを言う明るい性格だった。啓輔さんが「無理にお父さんと呼ぶ必要はないよ。なんとでも呼んで」と言うと、美知代さんと同じように「啓ちゃん」と言うようになった。

「ただ、娘はときどき父親の写真を見ている。離婚時の取り決めで月に1度は会っていましたし。会うのはかまわないけど、会うとやはり心が乱れるのか、その後は少し口数が少なくなる。それが心配でした」

子どもをほしがらない美知代さん

もうひとつの懸念は、美知代さんが啓輔さんとの子どもをほしがらなかったことだという。最初は「まずは新しい生活に慣れたい」と言っていたが、1年たち、生活が軌道に乗っても、子どもに関しては消極的だった。

「他には何でも話しあうのに、子どもに関して僕が何か言うと、なんとなくはぐらかす。そのうち、自然に任せましょうよと言い出した。セックス自体は拒否しないんですけどね。僕は不妊治療も辞さないと思っていたので、病院に行こうと誘ったのですが、『娘の習い事の送り迎えもあるし、忙しい』と言われた。もうひとりくらいいてもいいじゃないかとさんざん言ったら、『どうしても自分の子がほしい？ 私の子だけじゃ不満？』と詰め寄られて、なんだかすごくショックでした。娘はかわいいし仲よくしてもらってると思ってた。だけどそれとは別に自分の子はほしかった。でもそれを批判されたような気がしたんです」

引き出しを片づけていたら…

ある日曜日、美知代さんと娘が前夫に会いにいったため、彼は家中を掃除していた。なんとなくわだかまりがあるような夫婦関係をスッキリさせたかった。独身時代から、スッキリしたいときは掃除をするに限ると彼は思っていたという。

「キッチンの引き出しを片づけていたら、見慣れない薬があったんですよ。こんなところにどうして薬がと思いつつ、調べてみたらなんとピルだったんです。妻がピルを飲んでいるなんて聞いてなかった。それほど僕との子どもがほしくないのかと膝から力が抜けました」

その日、妻と娘は上機嫌で帰宅した。前夫と会ったのがそれほど楽しかったのかと啓輔さんとしてはおもしろくない。妻にはピルを見つけたとは言えなかった。

ピアノを習いに、レッスン代は前夫もち

「その晩、妻から『娘がピアニストになりたいと言ってる。前夫に言ったら、有名なピアニストを知っているから習いに行ったらどうかと言われた』と相談されたんです。そんな有名な先生に習うのはたぶん、ものすごくお金もかかるだろうと言ったら、それは前夫が出してくれることになっていると。僕としては、いや、僕が出すと言いたいところだけどとても無理。前夫は音楽関係の仕事をしている人だから、娘に才能がないわけではないのかもしれないし、何よりやりたいことをやらせてやりたい。それでいいんじゃないのと言いました。そう言うしかなかった」

娘の才能に、妻は以前から気づいていたのだろう。いつか娘は著名なピアニストになるかもしれない。僕の子どもに手間をかけるより、娘だけに集中したかったのではないか。啓輔さんはそう考えた。そうなると自分はただの生活費運搬係なのか……。

「『あなたが鷹揚な人でよかった。愛してる』と妻は満面の笑みを浮かべていました。オレってお人よしだよなと思いながらも、この妻と今の娘を大事にしていくしかないとも思った。前夫より精神的に大きな存在になれるようがんばろうとも思いました」

美知代さんが離婚したのは前夫の度重なる不倫が原因だ。だからこそ、「あなたは不倫なんてしないでね」と結婚するとき何度も念を押された。夫の不倫を知ったとき、どれほどショックを受けたか、どれだけ傷ついたかも詳細に聞かされている。

それは心に刻み込んだが、著名なピアニストに習い始めてみると、毎週のように週末のどちらか妻と娘は1日中いない。先生の家まで2時間かかるので通うのも大変なのだ。

「土日のどちらかは娘を遊びに連れていこうと思っても、娘が乗ってこない。妻も『プロになるなら1日8時間くらいは練習しないと』と娘の尻を叩き始めた。あなたはそもそも出遅れているんだからとも言ってましたね。もとは前夫が娘にピアノを習わせたそうです。でも離婚後、生活が不安定なスナック勤めのころは、ほとんどピアノの練習もできなかった。再婚してようやく思う存分、練習できるようになったということでしょう。やっぱり僕は利用されているのかもしれないと思いましたが、今さらどうにもできなかった」

娘が不憫で

妻の叱咤激励があって、娘は2年後の発表会で大きな成果をおさめた。先生も今後はコンクールに出るといいと言ってくれたとふたりは大喜びだった。だが、10歳になった娘はどこか不健康に見えた。

「寝食を忘れてピアノに打ち込む娘がなんだか不憫で……。本人がやりたいと言っているのだからと妻は言うけど、本当にそうなんだろうか。妻と先生がよってたかって、娘という商品を作り上げようとしているんじゃないか。僕はそう思っていました。やらされている、あるいはやらないとおかあさんが困る、だからという気持ちが娘にはあると思った」

娘に何度も「無理しちゃダメだよ。身体を壊したらなにもできないんだから」と言ったが、「啓ちゃん、私は大丈夫。それよりおかあさんと仲よくしてよね」と諭されるのがオチだった。ところが啓輔さんの予感は当たってしまった。12歳になったばかりの娘がある日突然、倒れたのだ。過労と栄養失調だった。子どもの病名ではないと啓輔さんは憤った。明らかに睡眠と食事が足りていなかった。

もう妻には任せておけない。啓輔さんは動き出した。

＊＊＊

“血の繋がり”を超えて、娘さんのために行動を起こした啓輔さん。だがそれによって、思わぬ真実が陽の下に晒されることに……。【記事後編】で詳しく紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部