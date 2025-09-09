©ABCテレビ©ABCテレビ

こんにちは。

久保光代です！

先日、宮津で行われたイベントでMCを担当しました！

宮津は初めて訪れたのですが、丹後鉄道のあたたかい雰囲気や、透き通る海にとっても癒されました。

なんだか佐賀の実家を思い出して、ほっこり気分に。

そして会場では「エビシーこども縁日」にも参加！

ABCのキャラクター「エビシー」ご存知ですか？？

顔ハメパネルやゲームを楽しんで、サンバイザーもゲットしました。

いろんなイベントでエビシーに出会えるので、ぜひみなさんも探してみてください。

久保光代