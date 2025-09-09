久保光代アナ 京都・宮津でイベントMC （ABCテレビ）
こんにちは。
久保光代です！
先日、宮津で行われたイベントでMCを担当しました！
宮津は初めて訪れたのですが、丹後鉄道のあたたかい雰囲気や、透き通る海にとっても癒されました。
なんだか佐賀の実家を思い出して、ほっこり気分に。
そして会場では「エビシーこども縁日」にも参加！
ABCのキャラクター「エビシー」ご存知ですか？？
顔ハメパネルやゲームを楽しんで、サンバイザーもゲットしました。
いろんなイベントでエビシーに出会えるので、ぜひみなさんも探してみてください。
久保光代