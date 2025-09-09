プロ野球・ロッテは9日、美馬学投手が今季限りで現役引退をすることを発表しました。

38歳の美馬投手は2010年にドラフト2位で楽天に入団すると2年目から先発に移行しローテーションを守ります。2017年にプロ初の2桁勝利を記録。2020年にロッテに移籍し、昨季は3試合に先発し、0勝2敗、防御率7.43としていました。今季は1軍への出場はなく、ファームで6試合登板（うち3先発）で2勝0敗、防御率1.37としていました。

美馬投手は球団を通じて「故障が続き、思うように野球ができないことに毎日苦しさを感じていました。自分の身体にも、限界を感じる痛みが続き、自分としても辞め時を意識し、現役引退という現実を受け入れる整理がつきました」とコメントしました。

9月30日の古巣・楽天との一戦を引退試合とする予定です。

▽美馬学投手のコメント全文

この2年間、肘や膝の故障が続き、試合に出ても良い結果を出せず、思うように野球ができないことに毎日苦しさを感じていました。今年が最後の一年のつもりで、前だけを見て自分自身と戦ってきました。長年たくさんの故障に耐え続けてくれた自分の身体にも、限界を感じる痛みが続き、自分としても辞め時を意識し、現役引退という現実を受け入れる整理がつきました。引退を決意したことに関して、もちろん寂しい気持ちや、悔しい気持ちはあります。しかし、もう痛みと戦わなくていいという、安堵の思いが1番はじめに感じた正直な気持ちです。球団からは最後に引退試合をやっていただけるとのお話をいただき、そういう舞台を用意していただけることにとても感謝をしています。最後は、15年間どんな時でも応援していただいた皆様、ファンの皆様に投げている姿を見てもらえたらと思います。僕にとってかけがえのない素晴らしい時間を、素晴らしい景色をたくさん見させてくださり、本当にありがとうございました