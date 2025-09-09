タレントのマツコ・デラックスが、8日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に出演。黒柳徹子の言葉に打ちのめされたことを明かした。

番組では、共演のSUPER EIGHT村上信五と「村上・マツコ、芸能界に向いてない問題」と題したトークを展開。マツコは芸能界について「変な人にならないとやっていける世界じゃなかった」と持論を語ると、村上も「スタジオに入ってくる時、サングラスかけてこうやって（肩で風を切って）歩いてくるやつ見てられへんやんか。でもおんねん！」と観客に訴えて笑いを誘った。

またマツコは「スタジオ入る時に『マツコ・デラックスさんです！』って（スタッフが）みんなでやるじゃん？あれで『どうも』ってやれる人が芸能人なんだよね。うるさい！って言うから、私。黙れ！」と自身がもてはやされることに居心地の悪さを覚えるといい、「私たちなんてそういうの恥ずかしくてできない人間だから。芸能人じゃないのよね、私たち。これ何なの？」と苦笑した。

一方で「そういう人間にはなりたくないけど、ずっと仕事してていろいろ先輩見てて、徹子さんと（明石家）さんまさんってやっぱりすごいと思うの。別格だよね。そういうところとも違う」と感嘆。仕事で共演した黒柳に「仕事嫌になることとかないですか？」と尋ねる機会があったといい、「『あなた仕事やってて嫌になることあるの？私ずーっと面白いと思ってますよ？嫌だと思ったことないですよ？』って言われて。無理だ、と思って。無理だ、無理だ、絶対無理だ。私、毎日嫌だもん」と自身との違いに打ちのめされていた。