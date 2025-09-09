3試合でテン・ハフ解任のレバークーゼン、元デンマーク代表監督を招聘
レバークーゼンは8日、カスパー・ヒュルマンド氏(53)が新監督に就任することを発表した。契約期間は2027年6月30日までの2シーズンとなる。
レバークーゼンは2023-24シーズンにシャビ・アロンソ氏の下、ブンデスリーガ史上初の無敗優勝を果たし、DFBポカールとの国内2冠を達成。今夏にアロンソ氏がレアル・マドリーの指揮官に就任したため、新監督としてエリック・テン・ハフ氏を招聘した。
しかし、ブンデスリーガ開幕から2試合未勝利(1分1敗)とスタートダッシュに失敗。DFBポカールを含む公式戦わずか3試合でテン・ハフ氏を解任していた。
デンマーク出身のヒュルマンド新監督は、これまで母国の複数クラブやマインツ(ドイツ)、デンマーク代表を指揮。2022年カタールW杯はグループリーグ敗退に終わったが、EURO2020ではベスト4の成績を残している。
レバークーゼンは2023-24シーズンにシャビ・アロンソ氏の下、ブンデスリーガ史上初の無敗優勝を果たし、DFBポカールとの国内2冠を達成。今夏にアロンソ氏がレアル・マドリーの指揮官に就任したため、新監督としてエリック・テン・ハフ氏を招聘した。
しかし、ブンデスリーガ開幕から2試合未勝利(1分1敗)とスタートダッシュに失敗。DFBポカールを含む公式戦わずか3試合でテン・ハフ氏を解任していた。
デンマーク出身のヒュルマンド新監督は、これまで母国の複数クラブやマインツ(ドイツ)、デンマーク代表を指揮。2022年カタールW杯はグループリーグ敗退に終わったが、EURO2020ではベスト4の成績を残している。