「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１１時現在で、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



この日の東京株式市場でＩＧＳは一時ストップ高。同社は前週末５日、企業に向けた従業員の能力・行動測定のための３６０度評価ツール「ＧＲＯＷ３６０＋（グロー・サンロクマル・プラス）」を９月から提供開始すると発表した。これが材料視され同日ストップ高に買われた後、週明け８日は利益確定に押されたものの、きょう９日は再び買いが強まり急伸。これを受けて足もと買い予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS