・ソフトバンクＧが利益確定売り優勢、ナスダック指数最高値更新も目先上昇一服

・ソニーＧが頑強、東証はソニーＦＧの新規上場を承認

・アドテストが群を抜く売買代金こなし最高値更新、半導体セクター上昇の牽引役として再び名乗り上げる

・トレファクは４連騰、８月既存店売上高が４８カ月連続前年上回る

・パーク２４は大幅続伸、１２月１日からカーシェアリングの料金体系を一部変更へ

・アクシージアが急騰し年初来高値、中国ＥＣが想定超で２５年７月期業績は計画上振れ

・ニーズウェルは大幅続伸、建設・建機業界向けモバイルＷｉ－Ｆｉの提供開始

・アトラエが７連騰で約１カ月ぶりに年初来高値更新、高配当一括で９月配当権利取り狙いの買い呼び込む

・ファーマＦは５日続伸、２５年７月期通期の営業益予想を２３億円に上方修正

・コンヴァノがカイ気配スタートで続急騰、新たに２００億円のビットコイン購入を発表



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS