＜動意株・９日＞（前引け）＝ニーズウェル、アトラエ、トレファク

ニーズウェル<3992.T>＝大幅続伸し年初来高値を更新。同社は８日取引終了後、グループ会社が建設・建機業界向けモバイルＷｉ－Ｆｉ「零か壱Ｗｉ－Ｆｉ」の提供を開始したと発表。これが株価を刺激しているようだ。「零か壱Ｗｉ－Ｆｉ」はクラウドＳＩＭを使った端末買い切り型のモバイルＷｉ－Ｆｉで、各地域の最適な通信キャリアを自動選択し、全国の現場で安定したＷｉ－Ｆｉ環境を提供。電源をＯＮにするだけですぐに利用でき、必要な時だけ使えるので短期現場でも安心して利用できるという。



アトラエ<6194.T>＝７連騰で約１カ月ぶりの新高値。成功報酬型のＩＴ・エンジニア向け求人メディア「Ｇｒｅｅｎ」を展開しており、生成ＡＩ市場の拡大とともにＩＴ人材に対する需要が急増するなかで商機を捉えている。２５年９月期営業利益は前期比８％増の１８億円予想と連続過去最高更新が見込まれている。また、株主還元にも積極的な姿勢が注目されており、今期年間配当は期末一括で３１円と前期実績から１０円の増配を計画、配当利回りも３．７％近くに達している。９月期末に向けた配当権利取りの動きも絡め、投資資金の継続的な流入が観測される状況にある。



トレジャー・ファクトリー<3093.T>＝上げ足強め４連騰。８日の取引終了後に発表した８月度の月次売上概況で、既存店売上高が前年同月比１１．４％増と４８カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。創業３０周年キャンペーンの開始や、８月末での買い取り金額アップクーポン終了に伴う駆け込み需要により、来客数や販売件数、買い取り件数などが大きく増加した。また、月を通して天候が良く、気温の高い日が続いたこともあり、夏物衣料や夏物家電の販売が好調だった。なお、全店売上高は同２１．０％増だった。



出所：MINKABU PRESS