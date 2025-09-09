ImagenAI Ltd.は9月9日（火）、同社が提供するプロフォトグラファー向けのAI写真編集ソフト「Imagen（イマジェン）」に新機能を追加。写真を自動でセレクトする「枚数指定セレクト」機能が利用できるようになった。

同ソフトは写真のセレクト・編集・納品といった一連の工程にAIを活用することで効率化を図り、時間短縮および品質を維持することを企図した編集ソフト。自動化とユーザーコントロールの両立を特徴に掲げている。利用料は年間プランで契約する場合、月額1万800円（1.8万枚/年）、同2万400円（3.6万枚/年）、同3万8,400円（7万枚/年）と編集枚数に応じて変化する。

新機能となる「枚数指定セレクト」は、あらかじめ残したい写真の枚数もしくは比率を設定しておくと、AIがそれにあわせて自動でセレクトしてくれるというもの。手作業によるセレクト作業の時間と労力を削減できるという。

たとえば結婚式、イベント撮影など大量の写真を扱う場合に活用できるとしており、同社共同創業者兼CEOのヨタム・ギル氏は「フォトグラファーがより効率的に写真を納品できるよう支援しつつ、スタイルや品質へのこだわりはそのままに保てるよう設計」したとコメントしている。