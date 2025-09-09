¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡¢Ãæ¹ñÀª4¿Í·âÇË¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¡Ö°ËÆ£ÈþÀ¿¤äÄ¥ËÜÈþÏÂ¤âÊÂ¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÃØ³¥¹¥¿¥Ã¥Ä¾Ò²ð¤Ç·Ù²ü
Âîµå½÷»Ò¤Î¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¤Ï¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖWTT¥³¥ó¥Æ¥ó¥Àー¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¡£º´Æ£Æ·¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤ò´Þ¤á¤Æ2´§¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÃæ¹ñÁª¼êÁê¼ê¤Ë4¾¡¤òµó¤²¤ë¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿27ºÐ¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤½¤Î¶¼°Ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ä¥ËÜÈþ¤ËÂ³¤¯Â¸ºß¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ
¶¶ËÜ¤ÏÂè2¥·ー¥É¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï½éÀï¤«¤éÃæ¹ñÀª¤ÈÅö¤¿¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢1²óÀï¤Î½Ä²ÎÒØ¡Ê3－1¡ËÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç½ùÔõ¡Ê3－1¡Ë¡¢½à·è¾¡¤Ç²¿Âî²Â¡Ê3－1¡Ë¤ò²¼¤··è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£·Þ¤¨¤¿·è¾¡¤Ç¤Ï18ºÐ¤Îë©Í½³þÁê¼ê¤ËÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ4－0¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤·¡¢Ãæ¹ñÁª¼ê4¿Í¤òÅÝ¤·¤Æ¤ÎÂ×´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
9Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â11°Ì¤ÈºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×10¤ò»ë³¦¤ËÂª¤¨¤¿¶¶ËÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤â¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤âÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤é2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤«¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÆþ¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÄ¥ËÜÈþÏÂ¤ËÂ³¤¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¼ê¶¯¤¤Å¨¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¡£ÃÙºé¤¤Î¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤Ç¤¢¤ë¡×¤È17ºÐ¤Î¼¡À¤Âå¥¨ー¥¹¤ËÂ³¤¯Â¸ºß¤È¤·¤Æ¶¶ËÜ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëµ»öÆâ¤Ç¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¶¶ËÜ¤Î¡ÈÂÐÃæ¹ñÁª¼ê¡É¤Ø¤Î¶¯¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶¶ËÜ¤Ï¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°Ê¹ß¤Ç¡ËÃæ¹ñÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ17¾¡2ÇÔ¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¾¡Î¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ËÆ£ÈþÀ¿¤äÄ¥ËÜÈþÏÂ¤Ç¤µ¤¨¤³¤Î¹â¤¤¾¡Î¨¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæ¿´Áª¼ê2Ì¾¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¶¼°Ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¶ËÜ¤ÏÄ¾¶á¤Ç¤Ï8·î¤Î¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡×¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¡¢¡Ö¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤ÇÆ±2°Ì¤Î²¦ÒØ碰¤È¶¯¹ë°Ê³°¤Ë¤ÏÉé¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î°ÂÄê´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£10·î¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡ÊÃÄÂÎÀï¡Ë¡×¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÃæ¹ñ¥Áー¥à¤Ï¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤òÌÊÌ©¤Ë¸¦µæ¤·¡¢Áá¡¹¤ËÂÇÇË¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤À¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÂåÂîµå¤Ç¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¦¶¶ËÜ¡£ÂÐÃæ¹ñÁª¼êÁê¼ê¤Ë¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë27ºÐ¤¬ÆüËÜ¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ÏÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£