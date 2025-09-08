9月4日に逝去した、ラグジュアリーファッション界の巨匠ジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）氏の訃報を受け、アルマーニグループのビューティ事業「アルマーニ ビューティ（ARMANI beauty）」とライセンス契約を結んでいるロレアルが公式コメントを発表した。

【画像をもっと見る】

ロレアルのジャン-ポール・アゴン（Jean-Paul Agon）会長とニコラ・イエロニムス（Nicolas Hieronimus）CEOが共同でコメントを発表した。「ジョルジオ・アルマーニ氏は、間違いなく過去100年間で最も偉大なクリエイターの1人だった。彼は独創的でタイムレスなファッションを創造しただけでなく、今日知られる最も重要なクチュール＆ラグジュアリーメゾンのひとつを築き上げた卓越した起業家でもあった。ひらめきに満ちた創造的才能と洗練された知性、先見の明に加え、彼は実に魅力的でユーモアあふれる人物だった。私たちはともに、アルマーニ ビューティを世界で最も憧れられるビューティブランドのひとつに発展させてきた。 今後もアルマーニ氏の遺産を受け継ぎ、その精神を守り続けていくことを誓う」と綴った。

アルマーニ ビューティは、アルマーニ氏の掲げる「究極の優雅さとは自分らしくあること」という信念のもと、個人の美しさを引き出すアイテムを提案。1988年からロレアルとライセンス契約を締結し、フレグランス、メイクアップ、スキンケアを展開している。

2018年に、ライセンス契約を2050年まで更新する合意に至った際、アルマーニ氏は「ロレアルとの協業は、我が社のポートフォリオにおける最初のライセンス契約のひとつだった。ロレアルの使命と高い専門性は、常に私の哲学の中核であるダイナミックかつ創造的な精神と共鳴し、長年にわたる相互の信頼が優れた成果を生み出してきた」とコメントを発表していた。