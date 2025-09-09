好きじゃなかったらしない！男性が本命の女性だけに見せる「態度」
男性は好きでもない女性に対してあまり関心を示すことはありませんが、好きな女性となると態度が一変。
ついつい接点を作ろうと、自発的にアクションを起こすものです。
そこで今回は、そんな男性が本命の女性だけに見せる「態度」を紹介します。
以前交わした会話の内容や、以前２人の間で起きた出来事を話題にする
男性は本命の女性に対して自分が強く関心を寄せていることをアピールしたくなるもの。
なので、よく以前の会話や出来事を話に持ち出してくる男性がいるなら、好意を持たれている可能性が高いということです。
今のままで十分に魅力的であることを伝える
女性は常に「もっとキレイになりたい」「もっと自分の魅力を高めたい」と考えているもので、男性に「もっと〇〇した方がいいかな？」などと質問することがあるでしょう。
そんな時に「今のままでも十分に素敵だと思う」と答えてくれる男性がいるなら、本命サインを出されている可能性アリと言えます。
その男性にとっては今のままでも十分に魅力的に感じていて、そのままの女性を受け入れて、愛してくれている可能性があるということ。
もちろん、女性がさらに魅力UPしてくれるなら、それ以上に男性にとって嬉しいことはないはずです。
今回紹介した態度を男性は好きでもない女性に対してしないものなので、ぜひ気になる男性が見せる態度に合致するかを確認してみてくださいね。
