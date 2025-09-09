ドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系）の公式SNSにて、深澤辰哉（Snow Man）と永尾柚乃が撮影裏で仲良く遊ぶ動画が公開された。

【動画】“もじゃもじゃさん”遊びに夢中になる深澤辰哉＆永尾柚乃／永尾＆斎藤工のもじゃもじゃさん遊び

■ステップも表情管理も完璧（？）な深澤辰哉

公開されたのは、“もじゃもじゃさん”で交戦を繰り広げる深澤と永尾の動画。“もじゃもじゃさん”とは、その名の通り、もじゃっとしたデザインと蛍光色が特徴的なヨーヨーのようなおもちゃで、以前、永尾が斎藤工にプレゼントしたという動画でも登場していた。

カラフルな“もじゃもじゃさん”を相手に向かって放ち、もうひとりは伸びてくる“もじゃもじゃさん”に当たらないように避けるという遊びのようだが、思いのほか“もじゃもじゃさん”遊びが続いたのか、動画は5倍速で投稿されている。深澤は華麗なステップでスイスイ避けると、永尾は「すごい技！」と笑った。カメラに向かって“もじゃもじゃさん”を放ち、撮影を行っているふたりの様子も収められている。

永尾以上に楽しんでいる様子の深澤について、「ふっかさんよけるのうますぎ」「避ける時の顔www」「もじゃもじゃさん欲しくなるｗ」「動きが楽しすぎる笑」「なんてかわいい現場なんだ」「どっちが子供か分からない笑」「ふかゆの癒しすぎるんよ」「こんなに遊んでくれる人なかなかいないのよ やっぱりいいパパだ」「ふっかさん、良いお父さんになりそう」「パパと娘みたい」「絶対に当たらない攻撃のふっかさん優しい」「パパ役？保育士役？先生役？とか来るといいなぁー」「良いパパすぎる」など、様々な反響が寄せられている。

■動画：“もじゃもじゃさん”で遊ぶ斎藤工＆永尾柚乃