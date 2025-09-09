¡Ú¥íー¥ºS¡¿Á°Áö¥íー¥Æ¡Û¥ªー¥¯¥¹ÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡ÈÏ¢ÂÐÎ¨100%¡É¥Çー¥¿¡¡ÊÌÏ©ÀþÁÈ¤ËÅô¤ë¡Ö1.3.1.3¡×¤Î¹¥Áö·¹¸þ
14Æü¤Ëºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè43²ó¡ÊGII¡¢ºå¿À¼Ç2000m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥¯¥¹ÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡¢Æ±¥ìー¥¹¾å¤¬¤êºÇÂ®¤Ç3Ãå¤Î¥¿¥¬¥Î¥¢¥Óー¤ä¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC3Ãå¤Î¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤«¤éÍ½ÁÛ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÁ°Áö¥íー¥Æ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Á°Áö¥ªー¥¯¥¹ÁÈ¤¬6¾¡
À¾¤Î½©²Ú¾ÞÁ°¾¥Àï¤¿¤ë¥íー¥ºS¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¹¥Áö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÍÎÏÇÏ¤¿¤Á¤¬ËÜÈÖ¤Ø¤ÎÄ¾¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢º£Ç¯¤Ï2016Ç¯¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È°ÊÍè¤Î¥ªー¥¯¥¹ÇÏ¤¬»²Àï¤È¡¢ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¥ªー¥¯¥¹¡Ú6.2.3.35¡Û
1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ú3.4.2.27¡Û
½Ð±ÀºêÆÃÊÌ¡Ú1.0.0.0¡Û
»°ÌÌÀîÆÃÊÌ¡Ú0.1.0.1¡Û
¥Õ¥íー¥éS¡Ú0.1.0.2¡Û
Áô´ä»³ÆÃÊÌ¡Ú0.1.0.1¡Û
ÀÄÅçÆÃÊÌ¡Ú0.1.0.0¡Û
ºù²Ö¾Þ¡Ú0.0.1.3¡Û
Æ»¿·¥¹¥Ýー¥Ä¾Þ¡Ú0.0.1.1¡Û
È¬¥ö³ÙÆÃÊÌ¡Ú0.0.1.0¡Û
À¾Éô¥¹¥Ý¥Ë¥Á¾Þ¡Ú0.0.1.0¡Û
HTB¾Þ¡Ú0.0.1.0¡Û
¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿Á°Áö¥ªー¥¯¥¹ÁÈ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤Ç6¾¡¤òµó¤²Á°Áö¥íー¥ÆÊÌ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¾¡Íø¿ô¡£
¤È¤ê¤ï¤±Í¥¾¡ÇÏ¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¤È2015Ç¯¤Î¥ß¥Ã¥ー¥¯¥¤ー¥ó¤Î2Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¡Ú1.1.0.0¡Û¤È¡¢¥ªー¥¯¥¹ÇÏ¤Î³Ê¤Ë°ã¤ï¤Ê¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥ªー¥¯¥¹ÇÏ¤Î°Ò¿®¤ò·ü¤±¤¿¹¥Áö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ìー¥Ì¤¬³ºÅö¤¹¤ë¥ªー¥¯¥¹4ÃåÇÏ¤â¡¢¡Ú2.0.1.2¡Û¤ÇÊ£¾¡Î¨60%¤ÈÃæ¡¹¤Î¹¥À®ÀÓ¡£ºòÇ¯¤Î¥¯¥¤ー¥ó¥º¥¦¥©ー¥¯¤âÆ±ÍÍ¤ÎÎ×Àï²áÄø¤«¤é¤³¤³¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥ªー¥¯¥¹¤Ç6Ãå°Ê²¼¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡Ú2.1.0.30¡Û¡£2022Ç¯Í¥¾¡¤Î¥¢ー¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢Ê£¾¡Î¨9.1%¤ÈÄã¿å½à¡£Ç¡²¿¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿ÇÏ¤È¤¤¤¨¤É¡¢·Ç¼¨ÈÄÆâ¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÍß¤·¤¤¡£
¢£Á°Áö1¾¡¥¯¥é¥¹ÁÈ¤Ï´Ö³Ö¤ËÃíÌÜ
¥ªー¥¯¥¹ÁÈ¤ËÂ³¤¤¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÁ°Áö¤ÇÊ¿¾ì¤Î1¾¡¥¯¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÈ¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï3¾¡¡¢2Ãå4²ó¤È¡¢¼Â¤Ë²áµî10Ç¯¤ÇÏ¢ÂÐÇÏ¤¬7Æ¬¤â¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÁÈ¤«¤é¹¥Áö¤¹¤ëÇÏ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÁö´Ö³Ö¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£Ãæ1～4½µ¤ÇÎ×¤àÇÏ¤¬¡Ú0.1.1.14¡Û¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ5½µ°Ê¾å¤Î´Ö³Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ½ÐÁö¤¹¤ëÇÏ¤Ï¡Ú3.3.1.13¡Û¤È¹¥ÁöÎ¨¤Ë°µÅÝÅª¤Ê³«¤¡£
¤³¤ÎÃæ5½µ°Ê¾å´Ö³Ö¤ò³«¤±¤¿ÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬Á°Áö¤Ç¼Ç2000m¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤Ç¡¢¡Ú1.3.1.3¡ÛÏ¢ÂÐÎ¨50.0%¡¢Ê£¾¡Î¨62.5%¤È¤µ¤é¤Ë¹¥ÁöÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÏ¢ÂÐÇÏ¤òÇÚ½ÐÃæ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÎÌ©¤«¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤À¡£
º£Ç¯¤Î³ºÅöÇÏ¤Ï2Àï2¾¡¤Î¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤¤¤ë¤¬¡¢ÇÏ·ô¤òÇã¤¦ºÝ¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÇÏ¤òËº¤ì¤º¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£