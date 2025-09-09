ÏÂÅÄ¾§¤¬ºÊ¡¦¾åÌî¼ùÎ¤¡õÃÝÃæÄ¾¿Í¤é¤È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ø¤Î¤À¤á¡ÙÂæÏÑ¸ø±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡ÖÎÞÁ£¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð
TRICERATOPS¤ÎÏÂÅÄ¾§¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡¦¾åÌî¼ùÎ¤¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¥³¥ó¥µー¥ÈÂæÏÑ¸ø±é½ªÎ»¸å¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢»°±º¹¨µ¬¤È²»³ÚÃ´Åö¤ÎÏÂÅÄ¾§
¢£ÏÂÅÄ¡ÖÂæÏÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¡¢´°À®¤·¤¿ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡×
9·î6Æü¤È7Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÂæÏÑ¤ÎTaipei Music Center¤Ç¡Ø¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿ー¥Ó¥ì¡Ù¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¡ª¡Ù¤¬³«ºÅ¡£Îß·×3,900ËüÉôÄ¶¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿ー¥Ó¥ì¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§Æó¥ÎµÜÃÎ»Ò¡Ë¡£2023Ç¯¤Ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë²½¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿ー¥Ó¥ì¡Ù¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¡ª¡Ù¤¬¼Â¸½¤·¡¢2023Ç¯¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Î¤À¤á¥³¥ó¥µー¥ÈÂæÏÑ¸ø±é¡¢ºòÆüÌµ»ö¤Ë3¸ø±é¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ï½éÆü°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÇÎÞÁ£¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁÛÄê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Àµ¤ËÂæÏÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¡¢´°À®¤·¤¿ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Åìµþ¤â¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡～¡×¤ÈÂæÏÑ¸ø±é¤Î´¶ÁÛ¤òÄÖ¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
1ËçÌÜ¤Ï¡¢¡È¤Î¤À¤á¡É¤³¤ÈÌîÅÄ·ÃÌò¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¡¢Àé½©¿¿°ìÌò¤Î»°±º¹¨µ¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥·¥å¥È¥ìー¥¼¥Þ¥óÌò¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¿ÆÌ©¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¡£Á´°÷¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£Â³¤¯2ËçÌÜ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÁ°¤Ç¾åÌî¤È¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç´é¤ò¸þ¤¹ç¤¤Èù¾Ð¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤âÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿·àÃæ²Î¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¡Ê·ÃÍü¹á¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ë¤½¤ì¤¬ÂçÉñÂæ¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤À¡×¤È´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
9·î13Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤ÆÅìµþ¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÃç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¡ª¡×¡Ö¤´É×ÉØ¤ÇÎÉ¤¤·Á¤Ç¥³¥é¥Ü½ÐÍè¤Æ¹â¤á¹ç¤¨¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£