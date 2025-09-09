本気で愛されている証拠。男性が本命の女性に見せる「無意識行動」

男性は愛する女性のことを想うあまりしてしまうことがいくつかあるようです。

そこで今回は、男性が本命の女性に見せる「無意識行動」を紹介します。

小まめに連絡する


男性は愛する女性との接点をできるだけ増やそうと努力するもの。

そのため、特に用件がなくても「今何しているかな？」と小まめに連絡する傾向があります。

なので、特定の男性から頻繁に連絡が入るようなってきたら、本命サインと見て間違いないでしょう。

視線を送ってしまう


男性は愛する女性ができると、常にその女性のことが気になって仕方なくなるところがあります。

そのため、本命の女性のことを見つけると思わず視線を送って、女性が何をしているのか、誰と行動を共にしているのかなどを確認してしまうのです。

また、その時にふと女性と目が合ってしまうと、慌てて視線を逸らすような仕草を見せるでしょう。

嫉妬心を見せてくる


男性は愛する女性が他の男性と仲良さそうにしていると、気が気ではなくなります。

そして、嫉妬心が芽生えてソワソワした態度を取ったり、あえて会話に割り込んだりしてしまうのです。

なので、特定の男性がやきもちを焼いているような素振りを良く見せてくるなら、これもまた本命サインでしょう。

もし今回紹介した行動を見せてくる特定の男性がいるなら本命視されている可能性が高いので、恋のチャンスと捉えて見てくださいね。

