日経平均9日前引け＝4日続伸、88円高の4万3732円 日経平均9日前引け＝4日続伸、88円高の4万3732円

9日前引けの日経平均株価は4日続伸。前日比88.99円（0.20％）高の4万3732.80円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は864、値下がりは671、変わらずは81。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を226.90円押し上げ。次いで東エレク <8035>が40.52円、ソニーＧ <6758>が14.01円、中外薬 <4519>が9.93円、バンナムＨＤ <7832>が6.38円と続いた。



マイナス寄与度は75.97円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が49.43円、ＴＤＫ <6762>が29.88円、日東電 <6988>が9.62円、味の素 <2802>が5.81円と並んだ。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、その他製品、空運、パルプ・紙が続いた。値下がり上位には非鉄金属、鉄鋼、鉱業が並んだ。



株探ニュース

