¡Ú¥íー¥ºS¡¿´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡Ûºù²Ö¾ÞÇÏ¤Ç¤¹¤éÂçÇÔ¤ÎÎ×Àï²áÄø¤Ê¤É¡ÈÉÔ°ÂºàÎÁÂ¿¤·¡É¡¡·ìÅýÌÌ¤Ç¤â¥³ー¥¹ÁêÀ°¤¯¡Ö¿®Íê¤Ï´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
º£½µ¤Ï½©²Ú¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¢Âè43²ó¡ÊGII¡¢¼Ç1800m¡Ë¤¬ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¥ªー¥¯¥¹ÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±3Ãå¥¿¥¬¥Î¥¢¥Óー¤ä¡¢Æ±4Ãå¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ìー¥Ì¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC3Ãå¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¤Ë¡¢ºå¿ÀJF2Ãå¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸ー¤Õ¤È¤Ê¤É¡¢À¤ÂåGI¤Ç¾å°Ì¤òÆø¤ï¤»¤¿ÇÏ¤¬Â¿¤¯»²Àï¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤ー¥È¥ÔーS¾¡¤Á¤Î¥ëー¥¸¥å¥½¥ê¥Æー¥ë¤ä¡¢3Ï¢¾¡Ãæ¤Î¾å¤¬¤êÇÏ¥ß¥Ã¥ー¥¸¥å¥¨¥êー¡¢ÌµÇÔ¤Î¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢¾å¤¬¤êÇÏ¤â½©¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¸×»ëâ¾¡¹¡£½©²Ú¾Þ¤ÎÀÚÉä³ÍÆÀ¤Ø·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC3Ãå¤Î¼ÂÀÓ¸÷¤ë¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¡£
¢£°È¾å¹þ¤ß¤Ç¿Íµ¤Ê¨Æ¤â¡¢º£²ó¤Ï¸«Á÷¤ê¤¬¸ÌÀ¤ÊÍýÍ³
¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¤ÏGI2¾¡¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¾Ëå¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ÎÂç¤¤¤1Æ¬¡£½é¾¡Íø¤Þ¤Ç4Àï¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢½Å¾Þ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥êー¥º¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢±Ô¤¤·è¤á¼ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ14ÈÖ¿Íµ¤¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë2Ãå¤Ë¹¥Áö¡£Â³¤¯ºù²Ö¾Þ¤Ç¤Ï6Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Á°ÁöNHK¥Þ¥¤¥ëC¤Ç¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ïー¤«¤é¥¿¥¤¥àº¹¤Ê¤·¤Î3Ãå¤Ë·ãÁö¤·¡¢À¤Âå¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£½©¤Ï11Ç¯Á°¤Ë»Ð¤¬À©¤·¤¿½©²Ú¾Þ¤Ø¸þ¤±¤Æ¥íー¥ºS¤«¤é»ÏÆ°¡£¤³¤³¤Ï²¿¤¬²¿¤Ç¤â¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ð¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÉã¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¡¢¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¤ÏÉã¥íー¥É¥«¥Ê¥í¥¢¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤ä¤äÃ»µ÷Î¥»Ö¸þ¤Ê¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤âÍ£°ì¤Î¾¡¤Á°È¤Ï¼Ç1200m¤Ç¡¢2ºÐ»þ¤Ë¼Ç1800m¤Ï°ìÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ïµ×¡¹¤ÎÃæµ÷Î¥Àï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥íー¥É¥«¥Ê¥í¥¢»º¶ð¤â¡¢¼Ç1800mÀï¤Ç¤Ï½Å¾Þ5¾¡¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºå¿À¼Ç1800m¤Ç¤Î½Å¾Þ¤Ï¡Ú0.1.1.6¡Û¤ÇÌ¤¾¡Íø¡£2023Ç¯¥íー¥ºS¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§ー¥°¤¬¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç2Ãå¤È¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³ー¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ìÅýÌÌ¤«¤é¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¿®Íê¤Ï´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£ÀïÎò¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë2¤Ä¤Î·üÇ°
Á°Áö¥Þ¥¤¥ëÀï¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºàÎÁ¡£²áµî10Ç¯¤Î¥íー¥ºS¤Ç¡¢¥ìー¥¹¤òÌä¤ï¤ºÁ°Áö¼Ç1600mÀï¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¡Ú1.0.2.13¡Û¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬20～22¡¦24Ç¯¤ËÃæµþ¼Ç2000m¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Ç¯¤ò½ü¤¡¢ºå¿À¼Ç1800m¤Î¥íー¥ºS¤Ë¸Â¤ë¤È¡Ú1.0.0.11¡Û¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀ®ÀÓ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£ºù²Ö¾Þ¤äNHK¥Þ¥¤¥ëC¤«¤é¤ÎÄ¾¹Ô¤âÏ¢ÂÐÎã¤Ï¤Ê¤¯¡¢16Ç¯ºù²Ö¾ÞÇÏ¥¸¥å¥¨¥éー¤â¡¢Ä¾¹Ô¤Ç¥íー¥ºS¤ò»È¤¤¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç11Ãå¤ËÂçÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Áö¤Ç¥Þ¥¤¥ëGI¹¥Áö¤â¡¢Â¨ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥íー¥ºS¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë7Àï¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â·üÇ°ºàÎÁ¡£²áµî10Ç¯¤Î¥íー¥ºS¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡ÇÏ10Æ¬Ãæ9Æ¬¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢5Àï°Ê²¼¤ÎÇÏ¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢7Àï°Ê¾å¤Ç¤Ï¡Ú1.3.7.62¡Û¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï19Ç¯¥À¥Î¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Î¤ß¡£¤·¤«¤âÆ±ÇÏ¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºå¿ÀJF¤òÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢GI¾¡¤Á¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂ¿¤¤ÇÏ¤Ï¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¥ì¥Ó¥åー¤äNHK¥Þ¥¤¥ëC¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤Çö¤ÎºÝ¤Ë¹¥Áö¤¹¤ë·ê¥áー¥«ー¡£º£²ó¤Ï°È¾å¤Ë¥ë¥áー¥ë¤ò·Þ¤¨¡¢Á°Áö¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢µ÷Î¥¡¦·ìÅýÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤ä¡¢Î×Àï²áÄø¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂ¿¤µ¤Ê¤É¡¢·üÇ°ºàÎÁ¤¬Â¿¤¯¡¢¿Íµ¤¤Û¤É¤ÎÌ¯Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÆ¬¡×¾¡Éé¤ÏÈò¤±¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¾Ã¤·¡×¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢¡Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÀÐÀîË¡ü¤¤¤·¤«¤ï¤æ¤¿¤«
20Âå¤«¤é¶¥ÇÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ó¹Æ¡£¡Ö¥æ¥¿¥«¿Íµ¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¡¢ÉðË¤¬µ³¾è¤¹¤ë²á¾ê¿Íµ¤ÇÏ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÇÏ·ô½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢Ç¯´Ö²ó¼ýÎ¨100¡óÄ¶¤ËÀ®¸ù¡£°ÊÍè¡¢¡Ö1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¾¡Î¨¤Ï3³ä¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢»Ä¤ê7³ä¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¡¢¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×ÍýÏÀ¤ò¾§¤¨Â³¤±¤ë¡£