9日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比1.9％増の2147億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.2％減の1763億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ野村ＡＩビジネス７０ <2067> 、上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ <1498> 、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <1577> 、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> など80銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> など16銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ <2080> は3.09％安と大幅に下落。



日経平均株価が88円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1065億8300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金670億5300万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が218億400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が113億8600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が80億6900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が80億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が68億3700万円の売買代金となった。



