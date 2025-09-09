東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、ジンジブ、ＩＧＳが一時S高 東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、ジンジブ、ＩＧＳが一時S高

9日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数279、値下がり銘柄数271と、売り買いが拮抗した。



個別ではジンジブ<142A>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>が一時ストップ高と値を飛ばした。ランディックス<2981>、ＬＡホールディングス<2986>、技術承継機構<319A>、ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<3491>、ラキール<4074>など21銘柄は年初来高値を更新。夢展望<3185>、ＡＳＪ<2351>、データセクション<3905>、ビーブレイクシステムズ<3986>、Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<7084>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＧＥＮＤＡ<9166>が年初来安値を更新。窪田製薬ホールディングス<4596>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、ジェリービーンズグループ<3070>、ココナラ<4176>、キャンバス<4575>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

