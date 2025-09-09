ETF売買代金ランキング＝9日前引け
9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 106583 7.2 32750
２. <1357> 日経Ｄインバ 21804 6.6 8232
３. <1360> 日経ベア２ 11386 -5.2 202.2
４. <1458> 楽天Ｗブル 8069 -28.0 38800
５. <1321> 野村日経平均 8052 -8.8 45080
６. <1579> 日経ブル２ 6837 -44.7 352.5
７. <1540> 純金信託 5031 4.6 16305
８. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 3441 368.8 1123
９. <1459> 楽天Ｗベア 3436 -18.5 332
10. <2641> ＧＸリー日株 3379 4869.1 3695
11. <1329> ｉＳ日経 2081 46.9 4519
12. <1330> 上場日経平均 1874 -25.6 45140
13. <1568> ＴＰＸブル 1752 -7.2 602.1
14. <1326> ＳＰＤＲ 1649 74.1 49560
15. <1306> 野村東証指数 1461 -30.0 3261.0
16. <1489> 日経高配５０ 1309 62.6 2609
17. <2564> ＧＸ高配日株 1282 4173.3 3200
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1202 -35.2 50350
19. <1320> ｉＦ日経年１ 975 -52.2 44940
20. <2644> ＧＸ半導日株 953 75.2 1900
21. <1571> 日経インバ 894 29.6 491
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 825 80.9 2057.0
23. <2036> 金先物Ｗブル 808 -6.2 116450
24. <1542> 純銀信託 806 -2.5 18235
25. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 767 67.8 660.8
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 750 33.0 208
27. <1358> 上場日経２倍 694 -43.5 61790
28. <1346> ＭＸ２２５ 650 15.7 45150
29. <1308> 上場東証指数 605 62.2 3224
30. <200A> 野村日半導 529 241.3 1735
31. <314A> ｉＳゴールド 491 -30.7 255.5
32. <2513> 野村外国株式 455 172.5 2837.0
33. <1580> 日経ベア 415 -10.2 1303.5
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 402 -40.4 2169
35. <1545> 野村ナスＨ無 388 29.3 35360
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 385 -50.4 1961
37. <2251> 野村国債Ｄイ 362 7140.0 796.8
38. <1456> ｉＦ日経ベ 353 155.8 2090
39. <1328> 野村金連動 345 -21.6 12890
40. <1356> ＴＰＸベア２ 326 -29.7 211.1
41. <2559> ＭＸ全世界株 310 13.6 23270
42. <2865> ＧＸＮカバコ 294 -32.3 1088
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 291 -40.6 27555
44. <1671> ＷＴＩ原油 288 -34.1 2956
45. <1541> 純プラ信託 281 26.6 6178
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ 280 -25.5 46440
47. <1615> 野村東証銀行 274 -33.5 450.6
48. <2038> 原油先Ｗブル 272 18.8 1455
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 259 -13.4 54070
50. <2016> ｉＦ米債７有 247 488.1 1893
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
