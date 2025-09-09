　9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　106583　　　 7.2　　　 32750
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 21804　　　 6.6　　　　8232
３. <1360> 日経ベア２　　　 11386　　　-5.2　　　 202.2
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8069　　 -28.0　　　 38800
５. <1321> 野村日経平均　　　8052　　　-8.8　　　 45080
６. <1579> 日経ブル２　　　　6837　　 -44.7　　　 352.5
７. <1540> 純金信託　　　　　5031　　　 4.6　　　 16305
８. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　3441　　 368.8　　　　1123
９. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3436　　 -18.5　　　　 332
10. <2641> ＧＸリー日株　　　3379　　4869.1　　　　3695
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　2081　　　46.9　　　　4519
12. <1330> 上場日経平均　　　1874　　 -25.6　　　 45140
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　1752　　　-7.2　　　 602.1
14. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1649　　　74.1　　　 49560
15. <1306> 野村東証指数　　　1461　　 -30.0　　　3261.0
16. <1489> 日経高配５０　　　1309　　　62.6　　　　2609
17. <2564> ＧＸ高配日株　　　1282　　4173.3　　　　3200
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1202　　 -35.2　　　 50350
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　 975　　 -52.2　　　 44940
20. <2644> ＧＸ半導日株　　　 953　　　75.2　　　　1900
21. <1571> 日経インバ　　　　 894　　　29.6　　　　 491
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 825　　　80.9　　　2057.0
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　 808　　　-6.2　　　116450
24. <1542> 純銀信託　　　　　 806　　　-2.5　　　 18235
25. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 767　　　67.8　　　 660.8
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 750　　　33.0　　　　 208
27. <1358> 上場日経２倍　　　 694　　 -43.5　　　 61790
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　 650　　　15.7　　　 45150
29. <1308> 上場東証指数　　　 605　　　62.2　　　　3224
30. <200A> 野村日半導　　　　 529　　 241.3　　　　1735
31. <314A> ｉＳゴールド　　　 491　　 -30.7　　　 255.5
32. <2513> 野村外国株式　　　 455　　 172.5　　　2837.0
33. <1580> 日経ベア　　　　　 415　　 -10.2　　　1303.5
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 402　　 -40.4　　　　2169
35. <1545> 野村ナスＨ無　　　 388　　　29.3　　　 35360
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 385　　 -50.4　　　　1961
37. <2251> 野村国債Ｄイ　　　 362　　7140.0　　　 796.8
38. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　 353　　 155.8　　　　2090
39. <1328> 野村金連動　　　　 345　　 -21.6　　　 12890
40. <1356> ＴＰＸベア２　　　 326　　 -29.7　　　 211.1
41. <2559> ＭＸ全世界株　　　 310　　　13.6　　　 23270
42. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 294　　 -32.3　　　　1088
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 291　　 -40.6　　　 27555
44. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 288　　 -34.1　　　　2956
45. <1541> 純プラ信託　　　　 281　　　26.6　　　　6178
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 280　　 -25.5　　　 46440
47. <1615> 野村東証銀行　　　 274　　 -33.5　　　 450.6
48. <2038> 原油先Ｗブル　　　 272　　　18.8　　　　1455
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 259　　 -13.4　　　 54070
50. <2016> ｉＦ米債７有　　　 247　　 488.1　　　　1893
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


