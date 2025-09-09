首肩のコリと腰痛をまとめてケア！１日１セット【肩甲挙筋をほぐす】簡単ストレッチ
「デスクワークで肩がガチガチ」「腰痛まで出てきてつらい」と悩む方は少なくありません。原因の１つが、首の骨と肩甲骨をつなぐ「肩甲挙筋」の硬直。この筋肉が固まると肩の動きが悪くなり、血行不良や腰への負担を引き起こします。そこでおすすめなのが、そんな肩甲挙筋をほぐす簡単ストレッチ。１日１セットで、首肩のコリや腰痛の予防、さらに姿勢改善につながります。
肩甲挙筋をほぐす簡単ストレッチ
（１）あぐら座りをして、顔と上半身を右斜め方向に向ける
（２）首を下に向ける
（３）右手を頭の上に置き、優しく力を加えて10秒間キープする
▲首の横ではなく、首の後ろが伸びていることを感じてください
反対側も同様に行い、交互にそれぞれ３〜５回を目安に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「首の後ろから肩甲骨までをしっかり伸ばすこと」がポイント。ぜひ気づいた時に小まめに実践して、スッキリ＆ヘルシーな身体をキープしていきましょうね。＜ストレッチ監修：酒井彩＞