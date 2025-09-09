２ヶ月で約10kgの減量に成功。30代主婦が取り組んだ【簡単ダイエット】のポイント
今まさにダイエット中という方は少なくないと思いますが、ダイエット目標を達成するためにも、ダイエット後も体型キープしていくためにも“健康的なダイエット”を心がけたいところ。そこで参考にしたいのが、２ヶ月で約10kgの減量に成功し、その後も体型をキープし続ける主婦のアケミさん（32歳）が取り組んだ【簡単ダイエット】です。
減量成功＆体型キープを叶える簡単ダイエットのポイント
ダイエットに成功して「キレイになった」と周囲から好評を得ているというアケミさん。彼女が実践したアプローチは“ダイエットの王道”とも言える３つの内容でした。
ダイエット前、週に１〜２回は近所をウォーキングしたり、週に１回はスポーツジムでトレーニングしていたというアケミさん。それでも体重キープが精一杯で、なかなか減量につながらなかったと振り返ります。そこで一念発起して始めたのが、通っているスポーツジムでのパーソナルトレーニングでした。
お腹や下半身など、引き締めたいパーツに集中的にアプローチできる適切なプログラムを体力に合わせて作ってもらえたことで効率的にトレーニングできたそうで、２週間ほどで目に見えて引き締め効果を実感。ダイエットのモチベーションが「ますます上がった」と言います。
（２）食生活ではタンパク質を積極的に摂取する
「ダイエット中は炭水化物は絶対NGだと思っていた」そうですが、スポーツジムのトレーナーに食事内容を見てもらうことで、炭水化物を適量摂りつつダイエットに効果的な献立を組めるようになったとアケミさんは振り返ります。
アケミさんが重きを置いたのが“タンパク質を積極的に摂る”ということ。一口に“タンパク質”といっても、肉、魚、卵から摂れる“動物性タンパク質”、穀類や豆類などから摂れるのは“植物性タンパク質”と性質も異なります。そこで、様々な食材をバランス良く摂取することを心がけていたそうです。
（３）ダイエットの成果は体重ではなく“体のサイズ”でチェックする
ダイエットには予想に反して体重が落ちてない、体重が落ちたとしても引き締めたいパーツに効果が表れないといった停滞期は付き物。そこでアケミさんはトレーナーに勧められて「体重を測ることより、体のサイズを測ることを日課にしていた」と振り返ります。
とれだけ痩せたかどうかを知りたいときは、普段着ている洋服よりも小さいサイズの洋服を実際に着用してみてフィット感がどのように変わったかを細かくチェック。その際に「◯◯をもう少し引き締めたい」と感じたらトレーナーさんに即相談し、トレーニングの内容を見直してもらったそうです。
このようにアケミさんが実践したダイエットの内容はシンプルかつ王道そのもの。ダイエット成功によって自信が持てる体型を実現すれば、ファッションもメイクも楽しみが広がりますから、ぜひアケミさんの簡単ダイエットのポイントを参考にしてみてくださいね。