もしかして女好き？モテたい欲の高い男性に見られる「特徴」
女好きでモテたい欲の高い男性と交際すると、嫉妬することが多くなったり、浮気される可能性もあったりするものですが、そういう男性に惹かれてしまうのが現実でしょう。
そこで今回は、そんなモテたい欲の高い男性に見られる「特徴」を紹介します。
女心に響く言動が多い
モテたい欲の高い男性は女心に響く言動が多いのが特徴。
自分の見た目に気を遣っていたり、女性の褒めポイントを見つけては誰よりも先に褒めたりなど、とにかく「モテるだろうな」という言動をよくします。
自分を取り繕うのが上手い
モテたい欲の高い男性の多くは自分を取り繕うのが上手なところがあります。
そういう男性はどうすれば女性にウケるか、どういう言動が嫌われるかなどを経験則から自分なりに導いているもの。
良く言えば自己プロデュース力に長けているのですが、中には単なる嘘つきという男性もいるので、そういう男性に引っかからないように注意が必要です。
もし気になる男性や好きな男性に今回紹介した特徴が当てはまるなら、周りの友人にも相談して本当に好きになって良い男性なのかを慎重に見極めていきましょうね。
🌼こんなだと浮気されやすくなる。恋愛で「注意したいこと」