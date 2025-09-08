恋の押し売りはNG！男性の気持ちを遠ざける“行き過ぎ”アプローチ
「好きな人には全力で気持ちを伝えたい」という思い自体は素敵なこと。ですが、気づかぬうちに“押し売り”のようなアプローチをしてしまうと、逆に男性の心を遠ざけてしまうことになるでしょう。そこで今回は、やりがちな“行き過ぎ”アプローチとその回避法を紹介します。
連絡頻度が一方的に多すぎる
「もっと話したい！」とLINEを連投したり、既読スルーにすぐ追撃メッセージを送っていませんか？
サプライズや愛情表現が大げさすぎる
映画みたいなサプライズや盛大なアピールも、タイミングを間違えると「重い」と思われがち。
例えば、交際初期に豪華ディナーや高価なプレゼントを贈ると、男性はプレッシャーを感じてしまいます。大切なのは、男性の性格や関係の深まり具合に合った愛情表現。ちょっとした気遣いや“日常の中のプチサプライズ”の方が、男性にとって心地よく響くことも多いのです。
「助けたい」が「お節介」になる
彼のためを思ってアドバイスしたつもりでも、度を超えるとお節介に。
特に仕事や趣味など、彼が自信を持っている分野に口を出すと「頼りないと思われてる？」と感じさせてしまいます。彼が困っているときには支える姿勢を見せつつ、普段は見守る余裕を持つことが大切です。
愛情を伝えることは大切ですが、「もっと！もっと！」と詰め込みすぎると逆効果。男性の反応をよく観察しながら、心地よい距離感で関わることが恋を長続きさせる秘訣ですよ。
🌼正直好かれません。無意識にやりがちな「男性ウケの悪い言動」とは